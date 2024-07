Từ đêm 30/7 tới ngày 2/8: Nhiều nơi tại Bắc Bộ dự báo mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt

Theo thông tin từ VTC News, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hôm nay (30/7), vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp diễn mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h cùng ngày có nơi trên 80mm như: Cẩm Trung (Quảng Ninh) 88,8mm, Mai Pha (Lạng Sơn) 182,2mm, Thần Sa (Thái Nguyên) 91,6mm, Pa Tần (Điện Biên) 101,6mm…

Từ chiều tối 31/7 đến ngày 1/8, khu Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 200mm.

Từ chiều tối 30/7 đến ngày 31/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ, Hải Phòng tiếp tục hứng những đợt mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Ngoài ra, đêm 30/7 và ngày 31/7, đồng bằng Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Mưa lớn gây ngập lụt thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn chiều 30/7 - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, mưa lớn ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 2/8 với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp và khu đô thị.

Theo báo cáo nhanh của một số tỉnh miền núi phía Bắc, mưa lớn từ ngày 29 đến 30/7 đã gây thiệt hại về người, tài sản, ngập lụt ở một số địa phương như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Điện Biên...

Cụ thể, tại Thái Nguyên có 1 người chết do lũ cuốn khi đi qua ngầm tràn. Còn tại Điện Biên có 1 người chết do sạt lở đất và 1 người bị lũ cuốn mất tích. Tại Sơn La có 1 người bị lũ cuốn trôi mất tích. Tại Bắc Kạn có 2 người dân đi đường bị thương do đất đá từ ta luy dương sạt lở xuống.

Còn tại Hạ Long (Quảng Ninh) và TP Lạng Sơn, mưa lớn cũng gây ngập sâu một số khu vực, tuyến đường.

Trước đó, mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 gây ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt ở Sơn La, Điện Biên làm 13 người chết, 4 người mất tích.