Triệt phá cơ sở sản xuất mì chính giả ở Hà Nội: 'Vỏ bao mua 1.500 đồng/vỏ, bao mỳ chính 25kg, in ghi chữ nước ngoài'

Theo thông tin từ VTV News, Đội Cảnh sát kinh tế - Công an huyện Đông Anh - Hà Nội đã triệt phá 1 cơ sở chuyên sản xuất mì chính giả với thủ đoạn rất tinh vi. Cụ thể, kiểm tra giám sát thị trường hàng hoá tại khu vực chợ Sa, xã Cổ Loa, phát hiện, bắt giữ Trần Văn Hồng, sinh năm 1972, ở thôn 3, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội khi đang dừng đỗ xe máy biển kiểm soát 20F4-3699, trên xe có 1 thùng các-tông chứa 20 gói mì chính giả nhãn hiệu của một thương hiệu nổi tiếng loại 1kg và 24 gói mì chính giả nhãn hiệu loại 454gram.

Đội Cảnh sát kinh tế - Công an huyện Đông Anh - Hà Nội đã triệt phá 1 cơ sở chuyên sản xuất mì chính giả với thủ đoạn rất tinh vi - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, tại cơ quan công an, Trần Văn Hồng khai nhận, do sức tiêu thụ mặt hàng mì chính của hãng nổi tiếng dịp giáp tết là rất lớn nên đã mua mì chính loại được đóng theo bao tải, không rõ nguồn gốc, sau đó đóng vào các gói ghi nhãn chính hãng để bán ra thị trường kiếm lời. Hồng đã nhiều lần thực hiện hành vi này, cụ thể, từ tháng 3/2023 đến nay, hàng trăm gói mì chính giả nhãn hiệu Ajinomoto đã được đưa ra thị trường tiêu thụ.