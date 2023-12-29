Triệt phá cơ sở sản xuất mì chính giả ở Hà Nội: 'Vỏ bao mua 1.500 đồng/vỏ, bao mỳ chính 25kg, in ghi chữ nước ngoài'

Đời sống 29/12/2023 06:15

Dịp cuối năm là thời điểm các đối tượng gian thương lợi dụng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân để tung các loại hàng giả hàng nhái ra thị trường. Không chỉ những loại thực phẩm phổ biến vào dịp Tết như bánh mứt kẹo, rượu bia… mà ngay cả 1 loại phụ gia thực phẩm là mì chính cũng bị làm giả.

Theo thông tin từ VTV News, Đội Cảnh sát kinh tế - Công an huyện Đông Anh - Hà Nội đã triệt phá 1 cơ sở chuyên sản xuất mì chính giả với thủ đoạn rất tinh vi. Cụ thể, kiểm tra giám sát thị trường hàng hoá tại khu vực chợ Sa, xã Cổ Loa, phát hiện, bắt giữ Trần Văn Hồng, sinh năm 1972, ở thôn 3, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội khi đang dừng đỗ xe máy biển kiểm soát 20F4-3699, trên xe có 1 thùng các-tông chứa 20 gói mì chính giả nhãn hiệu của một thương hiệu nổi tiếng loại 1kg và 24 gói mì chính giả nhãn hiệu loại 454gram. 

Triệt phá cơ sở sản xuất mì chính giả ở Hà Nội: 'Vỏ bao mua 1.500 đồng/vỏ, bao mỳ chính 25kg, in ghi chữ nước ngoài' - Ảnh 1
Đội Cảnh sát kinh tế - Công an huyện Đông Anh - Hà Nội đã triệt phá 1 cơ sở chuyên sản xuất mì chính giả với thủ đoạn rất tinh vi - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, tại cơ quan công an, Trần Văn Hồng khai nhận, do sức tiêu thụ mặt hàng mì chính của hãng nổi tiếng dịp giáp tết là rất lớn nên đã mua mì chính loại được đóng theo bao tải, không rõ nguồn gốc, sau đó đóng vào các gói ghi nhãn chính hãng để bán ra thị trường kiếm lời. Hồng đã nhiều lần thực hiện hành vi này, cụ thể, từ tháng 3/2023 đến nay, hàng trăm gói mì chính giả nhãn hiệu Ajinomoto đã được đưa ra thị trường tiêu thụ.

Vỏ bao được mua 1.500 đồng/vỏ, bao mỳ chính 25kg, in ghi chữ nước ngoài mà bán nhiều lắm. Sau khi đóng xong, ông Hồng bán ra thị trường là 59.000 đồng/kg, trừ toàn bộ đi tôi được khoảng 7.000 – 8.000 đồng/túi”, đối tượng Trần Văn Hồng nói.

Kiểm tra đột xuất tại nhà riêng của đối tượng và 1 cửa hàng tạp hóa, cơ quan chức năng huyện Đông Anh đã phát hiện, thu giữ 62 gói mì chính giả loại 454g và 1kg. Gần 1.000 bao bì tem nhãn giả có ghi bột ngọt Nhật bản được đối tượng sử dụng để sản xuất, đóng gói mì chính giả, cùng nhiều loại thiết bị, dụng cụ như máy ép nhiệt, cân đĩa. Tại thời điểm kiểm tra nhà đối tượng Trần Văn Hồng, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tang vật, vật chứng có liên quan vụ việc.

Trung tá Ngô Văn Kiên, Phó đội trưởng Đội cảnh sát kinh tế, Công an huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng xác minh số mì chính này là giả nhãn hiệu Ajinomoto.

Hiện cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với hành vi sản xuất hàng giả là phụ gia thực phẩm.

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