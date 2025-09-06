TP.HCM: Tạm giam chủ tiệm thẩm mỹ thực hiện 500 ca hút mỡ trái phép, thu lợi 10 tỷ đồng

Cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm đến nay, cơ sở của Hường đã thực hiện dịch vụ cho hơn 500 khách hàng, thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng.

Theo VNExpress, ngày 6/9, Hường, Nguyễn Minh Khải (32 tuổi) và Dương Tấn Long bị Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra hành vi Lừa dối khách hàng. Nguyễn Thị Hường. Ảnh: VNExpress. Trước đó, quá trình rà soát các dịch vụ, trung tâm chăm sóc sức khỏe hoạt động khám chữa bệnh, phẫu thuật thẩm mỹ... không phép, cảnh sát phát hiện cơ sở Ho.pital SW trên đường Cao Thắng, phường Bàn Cờ (quận 3 cũ) có nhiều sai phạm.

Dù cơ sở này không được cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh và các giấy phép phẫu thuật thẩm mỹ, song Nguyễn Thị Hường vẫn chỉ đạo nhân viên hút mỡ các vùng trên cơ thể cho khách hàng. Nguyễn Minh Khải (trái) và Dương Tấn Long. Ảnh: VNEXpress. Dương Tấn Long - nhân viên marketing, có nhiệm vụ đưa thông tin quảng cáo không đúng sự thật về "các bác sĩ, chuyên gia" đang cộng tác với cơ sở; thuê các cá nhân làm "chim mồi" đóng giả khách đến hút mỡ... đăng tải lên các trang mạng xã hội.

Còn Nguyễn Minh Khải chưa được cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẫm mỹ, nhưng vẫn được bà chủ cho "đóng vai" bác sĩ, thực hiện các ca hút mỡ cho khách hàng. Cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm đến nay, cơ sở của Hường đã thực hiện dịch vụ cho hơn 500 khách hàng, thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng. Công an TPHCM khám xét cơ sở thẩm mỹ. Ảnh: Báo Dân Trí. Theo thông tin báo Dân Trí, Công an TPHCM cho biết, đơn vị tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm, triệt để vụ án theo quy định của pháp luật, góp phần chấn chỉnh hoạt động khám chữa bệnh không phép, đặc biệt là các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ trên địa bàn thành phố. Để phục vụ công tác điều tra, nhà chức trách thông báo các cá nhân là bị hại của vụ án Lừa dối khách hàng xảy ra tại cơ sở thẩm mỹ 49B Cao Thắng, phường Bàn Cờ, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, địa chỉ 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TPHCM, hoặc gọi vào số điện thoại 0996.969.599 gặp điều tra viên để được giải quyết theo quy định.

