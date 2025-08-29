TP.HCM: Cây đổ đè người phụ nữ chạy xe máy chở theo cháu nhỏ

Đời sống 29/08/2025 04:30

Theo người dân, thời điểm cây sao ngã đổ, khu vực đường Phạm Hồng Thái có mưa kèm gió giật mạnh, trên đường ít xe. Tại hiện trường, xe máy và ô tô bị hư hỏng nhẹ.

Theo báo Dân Trí, khoảng 19h15 ngày 28/8, trên địa bàn phường Tam Thắng (TPHCM) có mưa kèm gió mạnh. Theo UBND phường, một cây sao trước số nhà 99 đường Phạm Hồng Thái bất ngờ bật gốc, đổ ra đường.

TP.HCM: Cây đổ đè người phụ nữ chạy xe máy chở theo cháu nhỏ - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Cây đã đè một người phụ nữ chạy xe máy chở theo cháu nhỏ, khi người này đi từ đường Lê Lợi ra ngã tư Giếng Nước. Tán cây đè lên ô tô 7 chỗ đậu bên đường.

Người dân đã nhanh chóng đưa người phụ nữ tới bệnh viện cấp cứu. Cháu nhỏ ngồi sau may mắn an toàn. Tối cùng ngày, lực lượng chức năng phường Tam Thắng có mặt giải tỏa hiện trường.

TP.HCM: Cây đổ đè người phụ nữ chạy xe máy chở theo cháu nhỏ - Ảnh 2
Thời điểm cây sao ngã đổ, khu vực đường Phạm Hồng Thái có mưa kèm gió giật mạnh, trên đường ít xe. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Trước đó trên địa bàn TP.HCM, cũng xảy ra vụ cây đổ đè người đi đường. Theo báo Lao Động, ngày 31/5, một cây bồ đề cao gần 20 m trên đường Lê Hồng Phong (Phường 1, Quận 10) bất ngờ bật gốc trong cơn giông lốc, đè trúng một người đàn ông đi xe máy. Nạn nhân may mắn chỉ bị thương phần cổ và vai, đã được đưa đi cấp cứu.

Vụ việc xảy ra khi cơn giông lốc lớn bất ngờ ập đến. Cây bồ đề cổ thụ với đường kính khoảng nửa mét đã bật gốc, tán cây đổ sập xuống đường. Đúng lúc đó, một người đàn ông đang điều khiển xe máy đi ngang qua đã bị tán cây rơi trúng, ngã xuống đường. Nhiều nhánh cây lớn đè lên cả xe máy và nạn nhân.

Tại hiện trường, phần tán cây khổng lồ chắn ngang làn đường, gây ách tắc giao thông cục bộ. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, sử dụng cưa để phân nhỏ thân cây và di dời, giải tỏa tuyến đường.

