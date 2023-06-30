TP. Hải Phòng: Va chạm với xe ô tô tải, 2 người đi xe máy tử vong thương tâm

Đời sống 30/06/2023 15:11

Chiều ngày 30/6, lãnh đạo UBND xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng (TP. Hải Phòng) cho hay vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày, tại địa bàn xã đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ôtô tải và xe máy.

Theo thông tin từ báo Người lao động, vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 30/6, anh Hoàng Văn T. (SN 1996, trú tại xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe ôtô tải BKS 14C-360.xx lưu thông trên đường theo hướng cầu Đầm đi cầu Đăng.

TP. Hải Phòng: Va chạm với xe ô tô tải, 2 người đi xe máy tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng - Ảnh: Báo Người lao động

Khi đi đến đoạn đường thuộc thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết, xe ôtô tải bất ngờ xảy ra va chạm với 2 xe máy mang BKS 17B3-310.xx do anh Nguyễn Hữu L. (SN 1990, trú tại xã Minh Châu) điều khiển và 17B3-302.xx do anh Phan Thanh T. (SN 1987, trú tại xã Đông La, cùng huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) điều khiển, chạy theo hướng ngược lại.

Hậu quả, cú va chạm mạnh khiến anh Hoàng Văn T. (tài xế xe tải) bị thương, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe ôtô tải bị lật nghiêng đổ xuống đường, đầu xe bẹp rúm; 2 xe máy cũng bị hư hỏng nặng. Hiện, Công an huyện Tiên Lãng đang cùng các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.

Liên quan đến chuyện tai nạn giao thông nghiêm trọng, tại Quảng Nam gần đây cũng xảy ra 1 trường hợp tương tự. Cụ thể, theo thông tin từ VietNamNet, tối 29/6, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, tại tuyến đường ĐT 615, đoạn qua xã Tam Đàn (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) xảy ra va chạm giao thông giữa 3 xe máy.

TP. Hải Phòng: Va chạm với xe ô tô tải, 2 người đi xe máy tử vong thương tâm - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn tại Quảng Nam - Ảnh: VietNamNet

Hậu quả, ông H.Q. (55 tuổi, trú huyện Phú Ninh) tử vong tại chỗ. Em H.P.T. (18 tuổi, trú cùng huyện) và hai người khác bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Em T. là thí sinh vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT đang trên đường về nhà thì bị nạn. Tối cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam xác nhận, em T. đã tử vong và được gia đình đưa về nhà lo hậu sự. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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