Tổng hợp những bài thơ chúc tết Kỷ Hợi 2019 hay và ý nghĩa nhất

Nếu ngại ngần trao nhau những lời chúc, hãy dành tặng nhau những bài thơ chúc tết cho năm mới 2019 thật ý nghĩa và trọn vẹn.
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Tết đến xuân sang, nhà nhà hạnh phúc dành tặng nhau những câu thơ hay những lời chúc tết ý nghĩa, cho một năm mới nhiều niềm vui và may mắn. Hãy gửi tới ông bà, mẹ cha, bạn bè, đồng nghiệp những bài thơ chúc tết hay nhất trong năm mới Kỷ Hợi 2019 để cùng nhau đón một mùa xuân mới tươi vui, rộn rã tiếng cười.
Lời thơ nhỏ viết trên tấm thiệp mừng, trên những miếng giấy thơm treo trên cành lộc góp phần mang đến hương vị tết rất đặc trưng. Tết đang đến gần, đọc những bài thơ tết sẽ thấy tết tràn ngập muôn nơi, niềm vui phơi phới ngập tràn.
Tết 2019 sẽ trọn vẹn hơn khi có những câu thơ chúc nhau chan chứa yêu thương
Những bài thơ chúc tết hay và ý nghĩa nhất sẽ là động lực, là món quà vô cùng ý nghĩa dịp tết đến xuân về. Cho không khí xuân thêm vui, cho tình người thêm sát lại gần nhau hơn với những bài thơ chúc tết Kỷ Hợi hay nhất được tuyển chọn.
Bài thơ chúc tết 2019 dành tặng mẹ cha
Một phong bao lì xì đỏ tặng cha mẹ ngày đầu xuân năm mới vẫn chưa đủ ý nghĩa, hãy gửi gắm trọn vẹn tình cảm và những ước mong tốt đẹp cho mẹ cha vào những dòng thơ hay, giúp cha mẹ vui hơn, tự hào hơn về các con.
“Hãy cho con ước một điều
Thành tâm cầu nguyện mẹ vui sớm chiều
Tết nay chúc mẹ thảnh thơi
Dồi dào sức khỏe, êm xuôi cửa nhà”
“Đi hết đời người sao thấu hết gian truân đời mẹ
Núi bạc núi vàng chẳng trả hết công cha
Con cúi đầu cung chúc năm qua
Xuân sang cha mẹ vẫn là xuân xanh”
“Đong đầy Hạnh phúc.
Gói trọn Lộc tài.
Giữ mãi An Khang.
Thắt chặt Phú quý
Chúc nhau Như ý
Phú quý Bình an.
Nhà nhà Sung túc”
“Con chúc ông bà sống lâu trăm tuổi
Con chúc cha mẹ sức khỏe dồi dào
Cho đôi lứa càng yêu nồng thắm
Cho em nhỏ học giỏi chăm ngoan
Chúc mọi người một năm hoan hỉ
Chúc năm mới thịnh vượng phát tài”
Mùa xuân mới chỉ mong mẹ cha luôn khỏe mạnh và hạnh phúc
“Kỷ Hợi tới ta cùng chúc nhau
Chúc ba sức khỏe, chúc mẹ bình an
Cùng nhau hạnh phúc, cháu con sum vầy
Anh em về đây cùng nhau hạnh phúc
Đón xuân tài lộc năm mới hân hoan”
Bài thơ chúc tết hay dành tặng bạn bè
Những bài thơ hay chúc tết tặng bạn bè, đồng nghiệp hay những người thân mà mình yêu thương sẽ tiếp thêm cho họ động lực phấn đấu một năm mới nhiều điều mới mẻ, may mắn.
“CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
CHÚC mừng năm mới, tiễn năm xong
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng
VẠN chuyện lo toan tan biến hết
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
NHƯ anh, như chị, hơn bè bạn
Ý nguyện, duyên lành, vẹn ước mong”
“Năm mới Kỷ Hợi chúc nhau
Đủ tiền đủ bạc gia đình sung túc
Đủ hạnh phúc trong tâm ngọt ngào
Đủ ồn ào cho đời không lặng lẽ
Đủ sức khỏe thỏa sức rong chơi
Đủ thảnh thơi tận hưởng sự sống
Đủ hy vọng giữ ấm trái tim
Chúc mừng năm mới 2019”
Bạn bè người thân cùng bên nhau đón năm mới với những lời thơ dạt dào yêu thương
“Chó tạm biệt – Lợn gọi chào
Năm mới đến – Đất nước hưng
Non sông vững – Xã hội bền
Dân ấm no – Tết sum vầy
Nhiều niềm vui – Luôn mạnh khỏe
Hạnh phúc tới – Đón bình an
Đa tài lộc – Vượng công danh
Chúc Tân niên – Vạn sự lành”
“Kỷ Hợi vừa tới – Ra ngõ đón xuân
Chúc bạn xa gần – Cả năm khỏe mạnh
Chúc cho con trẻ – Học hành chăm ngoan
Tài lộc tuôn tràn – Phúc, tài dư dả”
“Chàng Tuất vui vẻ đón Nàng Hợi tới
Pháo hoa rực sáng giao thừa sang
Nhà nhà chúc nhau mừng xuân mới
Niềm vui phơi phới, phúc lộc tràn”
“Năm mới Tết đến – Rước hên vào nhà
Quà cáp bao la – Mọi nhà no đủ
Vàng bạc đầy đủ – Gia chủ phát tài
Già trẻ gái trai – Sum vầy hạnh phúc
Cầu tài chúc phúc – Lộc đến quanh năm
Mọi người chúc nhau - An khang thịnh vượng”.
Một năm cũ sắp qua đi với nhiều điều còn dang dở, cùng cầu chúc năm mới sẽ gặt hái được nhiều thành công và dồi dào sức khỏe. Những vần thơ thay cho tiếng lòng, giúp lời chúc trở nên tươi vui và dễ đi vào lòng người hơn, cho xuân mới tràn ngập niềm vui và tiếng cười đón những ước vọng mới.