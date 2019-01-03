Tổng hợp những bài thơ chúc tết Kỷ Hợi 2019 hay và ý nghĩa nhất

Đời sống 03/01/2019 16:22

Nếu ngại ngần trao nhau những lời chúc, hãy dành tặng nhau những bài thơ chúc tết cho năm mới 2019 thật ý nghĩa và trọn vẹn.

Tết đến xuân sang, nhà nhà hạnh phúc dành tặng nhau những câu thơ hay những lời chúc tết ý nghĩa, cho một năm mới nhiều niềm vui và may mắn. Hãy gửi tới ông bà, mẹ cha, bạn bè, đồng nghiệp những bài thơ chúc tết hay nhất trong năm mới Kỷ Hợi 2019 để cùng nhau đón một mùa xuân mới tươi vui, rộn rã tiếng cười.

Lời thơ nhỏ viết trên tấm thiệp mừng, trên những miếng giấy thơm treo trên cành lộc góp phần mang đến hương vị tết rất đặc trưng. Tết đang đến gần, đọc những bài thơ tết sẽ thấy tết tràn ngập muôn nơi, niềm vui phơi phới ngập tràn.

Tết 2019 sẽ trọn vẹn hơn khi có những câu thơ chúc nhau chan chứa yêu thương

Tết 2019 sẽ trọn vẹn hơn khi có những câu thơ chúc nhau chan chứa yêu thương

Những bài thơ chúc tết hay và ý nghĩa nhất sẽ là động lực, là món quà vô cùng ý nghĩa dịp tết đến xuân về. Cho không khí xuân thêm vui, cho tình người thêm sát lại gần nhau hơn với những bài thơ chúc tết Kỷ Hợi hay nhất được tuyển chọn.

Bài thơ chúc tết 2019 dành tặng mẹ cha

Một phong bao lì xì đỏ tặng cha mẹ ngày đầu xuân năm mới vẫn chưa đủ ý nghĩa, hãy gửi gắm trọn vẹn tình cảm và những ước mong tốt đẹp cho mẹ cha vào những dòng thơ hay, giúp cha mẹ vui hơn, tự hào hơn về các con.

“Hãy cho con ước một điều

Thành tâm cầu nguyện mẹ vui sớm chiều

Tết nay chúc mẹ thảnh thơi

Dồi dào sức khỏe, êm xuôi cửa nhà”

“Đi hết đời người sao thấu hết gian truân đời mẹ

Núi bạc núi vàng chẳng trả hết công cha

Con cúi đầu cung chúc năm qua

Xuân sang cha mẹ vẫn là xuân xanh”

“Đong đầy Hạnh phúc.

Gói trọn Lộc tài.

Giữ mãi An Khang.

Thắt chặt Phú quý

Chúc nhau Như ý

Phú quý Bình an.

Nhà nhà Sung túc”

“Con chúc ông bà sống lâu trăm tuổi

Con chúc cha mẹ sức khỏe dồi dào

Cho đôi lứa càng yêu nồng thắm

Cho em nhỏ học giỏi chăm ngoan

Chúc mọi người một năm hoan hỉ

Chúc năm mới thịnh vượng phát tài”

Mùa xuân mới chỉ mong mẹ cha luôn khỏe mạnh và hạnh phúc

Mùa xuân mới chỉ mong mẹ cha luôn khỏe mạnh và hạnh phúc

“Kỷ Hợi tới ta cùng chúc nhau

Chúc ba sức khỏe, chúc mẹ bình an

Cùng nhau hạnh phúc, cháu con sum vầy

Anh em về đây cùng nhau hạnh phúc

Đón xuân tài lộc năm mới hân hoan”

Bài thơ chúc tết hay dành tặng bạn bè

Những bài thơ hay chúc tết tặng bạn bè, đồng nghiệp hay những người thân mà mình yêu thương sẽ tiếp thêm cho họ động lực phấn đấu một năm mới nhiều điều mới mẻ, may mắn.

“CUNG kính mời nhau chén rượu nồng

CHÚC mừng năm mới, tiễn năm xong

TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ

XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng

VẠN chuyện lo toan tan biến hết

SỰ gì bế tắc thảy hanh thông

NHƯ anh, như chị, hơn bè bạn

Ý nguyện, duyên lành, vẹn ước mong”

“Năm mới Kỷ Hợi chúc nhau

Đủ tiền đủ bạc gia đình sung túc

Đủ hạnh phúc trong tâm ngọt ngào

Đủ ồn ào cho đời không lặng lẽ

Đủ sức khỏe thỏa sức rong chơi

Đủ thảnh thơi tận hưởng sự sống

Đủ hy vọng giữ ấm trái tim

Chúc mừng năm mới 2019”

Bạn bè người thân cùng bên nhau đón năm mới với những lời thơ dạt dào yêu thương

Bạn bè người thân cùng bên nhau đón năm mới với những lời thơ dạt dào yêu thương

“Chó tạm biệt – Lợn gọi chào

Năm mới đến – Đất nước hưng

Non sông vững – Xã hội bền

Dân ấm no  – Tết sum vầy

Nhiều niềm vui – Luôn mạnh khỏe

Hạnh phúc tới – Đón bình an

Đa tài lộc – Vượng công danh

Chúc Tân niên – Vạn sự lành”

“Kỷ Hợi vừa tới – Ra ngõ đón xuân

Chúc bạn xa gần – Cả năm khỏe mạnh

Chúc cho con trẻ – Học hành chăm ngoan

Tài lộc tuôn tràn – Phúc, tài dư dả”

“Chàng Tuất vui vẻ đón Nàng Hợi tới

Pháo hoa rực sáng giao thừa sang

Nhà nhà chúc nhau mừng xuân mới

Niềm vui phơi phới, phúc lộc tràn”

“Năm mới Tết đến – Rước hên vào nhà

Quà cáp bao la – Mọi nhà no đủ

Vàng bạc đầy đủ – Gia chủ phát tài

Già trẻ gái trai – Sum vầy hạnh phúc

Cầu tài chúc phúc – Lộc đến quanh năm

Mọi người chúc nhau - An khang thịnh vượng”.

Một năm cũ sắp qua đi với nhiều điều còn dang dở, cùng cầu chúc năm mới sẽ gặt hái được nhiều thành công và dồi dào sức khỏe. Những vần thơ thay cho tiếng lòng, giúp lời chúc trở nên tươi vui và dễ đi vào lòng người hơn, cho xuân mới tràn ngập niềm vui và tiếng cười đón những ước vọng mới.

Tổng hợp những bài thơ chúc Tết hay nhất

Tổng hợp những bài thơ chúc Tết hay nhất

Một vài vần thơ chúc Tết thôi cũng giúp không khí Tết dương lịch và Tết Kỷ Hợi 2019 đang đến rất gần thêm rộn ràng và đầy hứng khởi. Cùng xem những bài thơ chúc Tết hay nhất, đầy ý nghĩa mừng năm mới đầy niềm vui.

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