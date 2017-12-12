Tốn hàng trăm triệu trang trí tiệc cưới, cô dâu tức điên người vì lễ đường được trang hoàng như đám ma

Đời sống 12/12/2017 15:33

Để chuẩn bị cho hôn lễ của mình, đôi uyên ương đã không tiếc tiền chi đến 36.000 Nhân dân tệ (hơn 120 triệu đồng) để công ty tổ chức tiệc cưới trang trí lễ đường cho ngày trọng đại. Với số tiền khủng bỏ ra, họ hy vọng ngày cưới của mình sẽ thật lộng lẫy và ấn tượng. Nhưng...

Trong ngày cử hành hôn lễ, nét mặt cô dâu đang rạng ngời hạnh phúc bỗng chốc biến sắc khi tiến vào hôn trường vì không thể nào tin được cảnh tượng đập ngay vào mắt mình: Toàn bộ không gian tiệc cưới của cô dâu -chú rể được trang hoàng chỉ bằng một màu trắng toát. Từ những dải lụa, hoa tươi, hoa giả trên sân khấu đến con đường tiến vào hội trường, những viên pha lê, tấm thảm... đều chung một sắc trắng đến lạnh người.

Cô dâu như té ngửa khi không gian tổ chức tiệc cưới được trang trí chẳng khác nào một đám ma.

Tốn hàng trăm triệu trang trí tiệc cưới, cô dâu tức điên người vì lễ đường được trang hoàng như đám ma - Ảnh 1
Sân khấu chỉ một màu trắng toát - Ảnh: Sina

Tốn hàng trăm triệu trang trí tiệc cưới, cô dâu tức điên người vì lễ đường được trang hoàng như đám ma - Ảnh 2
Toàn bộ hoa cưới và dải lụa đều mang một sắc trắng đơn điệu - Ảnh: Sina

Lúc này, cô dâu trở nên cau có, khó chịu và bực tức ra mặt. Chú rể và gia đình hai bên phải liên tục động viên, cô mới trấn tĩnh trở lại để tiếp tục thực hiện các nghi thức trong hôn lễ.

Cô dâu họ Uông chia sẻ: “Nói khó nghe thì hội trường đám cưới của tôi chẳng khác nào một đám ma!” - dẫn theo VNExpress.

Tốn hàng trăm triệu trang trí tiệc cưới, cô dâu tức điên người vì lễ đường được trang hoàng như đám ma - Ảnh 3
Phải trấn tĩnh hồi lâu, cô dâu mới tiếp tục cử hành hôn lễ - Ảnh: Sina

Cô dâu họ Uông, sống tại thành phố Hợp Phì (tỉnh An Huy, Trung Quốc) cho biết cô từng suy nghĩ đám cưới là chuyện hệ trọng cả đời chỉ có một lần nên đã không tiếc tiền đứng ra nhờ đơn vị tổ chức lễ cưới sắp xếp.

Nếu biết trước việc bỏ cả một số tiền lớn để nhận về một không gian tiệc cưới chỉ một màu trắng như thế này, cô đã không bao giờ ném tiền qua cửa sổ. Sự việc lần này khiến cô cảm thấy tổn thương nặng nề và sẽ quyết tâm làm cho ra nhẽ mọi chuyện.

Theo Sina, vợ chồng cô và đơn vị thực hiện dịch vụ tổ chức lễ cưới đang thương lượng giải quyết sự cố nêu trên.

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