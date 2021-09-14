Tờ 10 nghìn đồng của cô bé lớp 5 ‘đốn tim’ cư dân mạng: ‘Cho ba 10 nghìn nè, đừng nói cho ai biết nhen’

Đời sống 14/09/2021 09:58

Cô bé lớp 5 khiến cư dân mạng xuýt xoa bởi cách thể hiện tình cảm thật đặc biệt dành cho ba của mình.

Dù chỉ là học sinh lớp 1, nhưng cô bé vẫn biết cách lan toả tình yêu dành cho người thân của mình thật đáng trân trọng. 

 

Trong group Cháo Hành Miễn Phí, một tài khoản Facebook tên T.M. đã chia sẻ câu chuyện nhỏ về cô em gái của mình. Bài viết đã nhận được sự quan tâm không nhỏ:

"Mình muốn chia sẻ một câu chuyện xảy ra khá lâu rồi và mình mong là nó có thể mang đến những điều tích cực cho mọi người.

 

Có một thời gian gia đình mình gặp khó khăn do công việc của ba mình bị trục trặc. Thời gian đó thấy ba suốt ngày cố gắng đi làm mà thấy thương lắm luôn. Mình có 2 đứa em gái, em út của mình (tên là Susu nhen mọi người), lúc đó mới học cấp 1 thôi.

Thời gian đó bả đi học là mẹ mình lo ăn uống từ a-z hết nên không có cho bả tiền đi học. Mà hong biết sao bả để dành được 10 nghìn mới ghê.

 

Bả lén lén viết giấy xong kẹp vô trong ví của ba mình á, còn dặn ba không được kể với ai. Ai dè ba thấy cưng quá ba đi kể với mình. Trời ơi lúc đó bả ngại mà bả khóc quá chừng luôn”.

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Tờ 10 nghìn cùng mẩu giấy ghi chú đáng yêu - Ảnh: FBNV

 

Theo chia sẻ của người chị, tờ tiền 10 nghìn của em gái vẫn được ba giữ để làm kỉ niệm. “Cho đến giờ thì ba mình vẫn giữ tờ giấy và tờ tiền ở trong ví để làm kỉ niệm. Ba nói 10 nghìn này nó còn quý hơn tiền tỷ nữa", T.M. chia sẻ thêm.

 

Đặc biệt hơn, tờ 10 nghìn đồng còn đính kèm theo tờ mẩu giấy ghi chú vô cùng đáng yêu: “Cho ba 10 nghìn nè. Suỵt, đừng nói cho ai biết nhen. Susu".

 

Tài khoản T.M. chia sẻ, thời điểm này, bé Susu đang học lớp 5. Còn bức ảnh được chụp ngay khi bố của bạn kể mẩu chuyện này.

 

Sau khi bài viết được đăng tải, cư dân mạng đều xuýt xoa, khen ngợi tình yêu của bé dành cho ba thật đặc biệt mà cũng thật đáng quý biết bao. 

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