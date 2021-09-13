Tên cướp ra tay 'nhanh như chớp' giật lấy chiếc điện thoại của người phụ nữ trong con hẻm đông dân khiến ai cũng ngỡ ngàng

Vụ việc xảy ra trong một con hẻm ở Thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Dù con hẻm khá đông dân nhưng tên cướp táo tợn đã nhanh như chớp giật lấy chiếc điện thoại trên tay người phụ nữ và đã tẩu thoát thành công.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ten-cuop-ra-tay-nhanh-nhu-chop-giat-lay-chiec-dien-thoai-cua-nguoi-phu-nu-trong-con-hem-dong-dan-khien-ai-cung-ngo-ngang-424171.html