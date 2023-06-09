Tìm thấy thi thể người phụ nữ nhảy sông tự vẫn do trầm cảm sau sinh, để lại 2 con thơ

Đời sống 09/06/2023 16:25

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ nhảy sông Thao tự vẫn vào chiều qua (8/6).

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, chiều 9/6, ông Nguyễn Huy Quảng - Phó Chủ tịch UBND xã Giới Phiên (TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) cho biết: "Vào khoảng 10 giờ sáng nay, thi thể người phụ nữ nhảy cầu Tuần Quán chiều qua đã được tìm thấy.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy khi đã trôi rất xa, vị trí phát hiện ra thi thể thuộc địa phận huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Theo thông tin ban đầu nạn nhân đang mắc hội chứng "trầm cảm sau sinh".

Trước đó, vào chiều 8/6, người dân đi qua cầu Tuần Quán (thuộc địa phận xã Giới Phiên) phát hiện một xe máy mang BKS: 21B1 481.XX cùng một đôi dép nhưng không thấy người điều khiển phương tiện.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ nhảy sông tự vẫn do trầm cảm sau sinh, để lại 2 con thơ - Ảnh 1
Khu vực phát hiện người phụ nữ nhảy cầu Tuần Quán, sông Thao tự vẫn - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Dẫn nguồn tin từ Báo Giao Thông, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc và bàn giao thi thể cho gia đình để làm mai táng theo phong tục của địa phương.

Theo thông tin ban đầu được biết, chị Nguyễn Thị T. đã kết hôn, hiện có 2 người con: Cháu lớn 3 tuổi, cháu thứ 2 được 3 tháng tuổi. Theo người dân, chị T. nhảy cầu tự vẫn có thể do mắc bệnh trầm cảm sau sinh.

 

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