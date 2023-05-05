Tiếp tục gia hạn tạm giam thêm 60 ngày đối với bà Nguyễn Phương Hằng để chờ xét xử

Đời sống 05/05/2023 08:34

Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, đây là vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do bị can Nguyễn Phương Hằng cùng bốn đồng phạm thực hiện.

Theo nguồn tin của PLO, vào ngày 28/4, sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án từ VKSND cùng cấp, TAND TP.HCM đã ra quyết định tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng thêm 60 ngày để chờ xét xử.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, đến ngày 4/5 tòa đã phân công thẩm phán Bùi Đức Nam thụ lý giải quyết vụ án.

Như vậy, tính từ thời điểm bị bắt tạm giam vào ngày 24/3/2022, sau nhiều lần gia hạn, bà Hằng đã bị tạm giam tổng cộng hơn 13 tháng.

Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, đây là vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do bị can Nguyễn Phương Hằng cùng bốn đồng phạm thực hiện.

Bị can Nguyễn Phương Hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội, phát sóng trực tiếp (livestream) để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM).

Tiếp tục gia hạn tạm giam thêm 60 ngày đối với bà Nguyễn Phương Hằng để chờ xét xử - Ảnh 1
Như vậy, tính từ thời điểm bị bắt tạm giam vào ngày 24/3/2022, sau nhiều lần gia hạn, bà Hằng đã bị tạm giam tổng cộng hơn 13 tháng - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Bị can Nguyễn Phương Hằng còn mời Tiến sĩ Luật, giảng viên trường Đại học Luật TP.HCM Đặng Anh Quân để tham gia 11 buổi livestream của mình. Bị can Đặng Anh Quân cùng tương tác, phát ngôn về nội dung liên quan; góp phần cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội.

3 bị can Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam) có hành vi giúp sức tích cực cho bị can Hằng thực hiện hành vi phát ngôn, đăng tải các nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự các cá nhân.

Hiện nay bị can Nguyễn Phương Hằng và Đặng Anh Quân đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam. Ba bị can còn lại là bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tiếp tục gia hạn tạm giam thêm 60 ngày đối với bà Nguyễn Phương Hằng để chờ xét xử - Ảnh 2
Bị can Nguyễn Phương Hằng còn mời Tiến sĩ Luật, giảng viên trường Đại học Luật TP.HCM Đặng Anh Quân để tham gia 11 buổi livestream của mình - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng, ông Đặng Anh Quân, bà Nguyễn Thị Mai Nhi, bà Lê Thị Thu Hà và ông Huỳnh Công Tân về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đã ra lệnh tạm giam 19 ngày đối với bà Phương Hằng kể từ ngày 7/4 đến ngày 25/4 để hoàn tất thủ tục truy tố. Sau đó, bà Hằng tiếp tục bị tạm giam thêm 10 ngày nữa, đến ngày 5/5. 

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