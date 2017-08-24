Theo đó, 2 nạn nhân là công nhân đang làm việc tại một công trường gần khu vực chợ Mỹ Đình. Nạn nhân tử vong là anh B.V.H (24 tuổi, ngụ tại xã Kim Truy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình), nạn nhân bị thương nặng hiện đang được điều trị tại Bệnh viện 198 là anh B.V.L (24 tuổi, cùng huyện Kim Bôi)

Mới đây, cơ quan công an thông báo đã xác định được danh tính của các nạn nhân trong vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào ngày 19/8 ở khu vực cổng chợ Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm (TP. Hà Nội ).

Tối 19/8, H. và L. đi ăn uống tại một quán ăn gần cổng chợ Mỹ Đình. Đến 23 giờ đêm thì xảy ra xô xát với một nhóm người lạ mặt tại chợ Mỹ Đình, hai anh bị đối phương dùng dao chém nhiều nhát vào người, nằm gục trước một cửa hàng sửa chữa xe máy.

Vì vết thương quá nặng nên anh H. tử vong ngay sau đó, còn anh L. được đồng nghiệp và người dân xung quanh đưa vào Bệnh viện 198 để cấp cứu.

Theo chia sẻ của anh B.V.B, đồng nghiệp của anh L. và H., với phóng viên báo Trí Thức Trẻ, khuya 19/8, anh đang ở công trình và chuẩn bị đi ngủ thì có người báo là hai người bạn làm chung bị ngất ở khu vực cổng chợ Mỹ Đình. Ngay khi nhận được tin báo, anh B. đã nhanh chóng đến hiện trường và phát hiện hai nạn nhân nằm gục trên vỉa hè, cơ thể có nhiều vết chém.

Anh B. chia sẻ thêm, kể từ khi sự việc xảy ra, các anh em làm việc trong công trình đều cảm thấy hoang mang, xót xa thay cho hoàn cảnh anh H., hy vọng cơ quan chức năng sớm ngày tìm ra được thủ phạm để anh H. được yên nghỉ.

Điều khiến mọi người xót xa nhất là anh H. vừa hỏi vợ cách đây không lâu. Anh đến Hà Nội làm việc với hy vọng có thêm tiền để cưới vợ. Còn anh L. chỉ mới đi làm ở công trình được 1 ngày thì gặp nạn.

Trả lời phóng viên, lãnh đạo UBND xã Kim Truy (huyện Kim Bôi) cho biết, anh H. là một người hiền lành, chịu khó. Hay tin anh gặp nạn, ai nấy đều bất ngờ và cảm thấy xót xa cho số phận chàng trai trẻ.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.