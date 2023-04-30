"Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã phong toả hiện trường, hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở", bà Nghiệp cho biết.

Theo thông tin từ báo Sức khoẻ và đời sống, sáng 30/4, bà Nông Thị Nghiệp - Chủ tịch UBND phường Duyệt Trung, TP Cao Bằng (tỉnh cao Bằng) thông tin: Vào khoảng 2h sáng nay tại khu vực Km5, đường Đông Khê đã xảy ra vụ sạt lở làm 3 mẹ con sống cùng trong một gia đình tử vong.

Vụ sạt lở bờ kè xảy lúc 2 giờ sáng đã cướp đi 3 sinh mạng ở Cao Bằng - Ảnh: báo Sức khoẻ và đời sống

Theo một số người dân địa phương, khu đất xảy ra vụ sạt lở kể trên là một bờ kè đá do gia đình này mới xây dựng cách đây không lâu. 3 mẹ con dọn vào ở được một thời gian ngắn thì sự cố đáng tiếc xảy ra.

Theo thông tin từ Vietnamplus, trước đó, ngày 29/4, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa to kèm theo giông lốc, gây nhiều thiệt hại về tài sản; trong đó tập trung chủ yếu tại các huyện Phú Lương, Đại Từ, Đồng Hỷ, thành phố Thái Nguyên, Sông Công.

Ước tính thiệt hại ban đầu là gần 4 tỷ đồng. Chính quyền địa phương và nhân dân đang tích cực khắc phục sự cố.

Theo báo cáo của các địa phương, tính đến 14 giờ ngày 29/4, giông lốc đã làm gãy đổ khoảng 134ha lúa, ngô, hoa màu; làm sạt lở 100m2 chè tại huyện Đại Từ. Toàn tỉnh có gần 600 nhà dân bị tốc mái, trong đó thành phố Thái Nguyên bị thiệt hại nhiều với gần 300 nhà. Thiên tai cũng làm sập và hư hỏng 11 chuồng trại, làm chết 1.200 con gà.

Mưa lớn còn làm cháy nổ một trạm biến áp tại phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, làm đổ 10 cột điện tại huyện Đại Từ và thành phố Thái Nguyên, gây ra tình trạng mất điện kéo dài tại một số khu dân cư ở thành phố Thái Nguyên. Một số trường học và nhiều công trình trên địa bàn cũng bị sạt lở, hỏng trần, đổ tường rào…

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các địa phương tập trung lực lượng, phương tiện kiểm tra, rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại, khẩn trương khắc phục sự cố để người dân sớm ổn định cuộc sống, đồng thời có phương án đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Theo dự báo, khả năng mưa giông vẫn tiếp tục xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.