Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, ngày 6/12, ông Lưu Nhuận - Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long cho biết, vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra ở khu vực bờ sông Cổ Chiên vào chiều ngày 5/12, với chiều dài 500m, ăn sâu vào đất liền 300m, làm ảnh hưởng đến 16 hộ dân (58 nhân khẩu), thiệt hại 13 căn nhà, 1 nhà kho, 1 xe cuốc, 2 ao nuôi cá chốt, khoảng 15ha đất. Ước tổng thiệt hại khoảng 35 tỷ đồng.

Đến hơn 9 giờ sáng 6/12, tình trạng sạt lở vẫn còn diễn ra và 1 căn nhà có nhiều vết nứt chuẩn bị rơi xuống sông Cổ Chiên. Lực lượng quân sự đã đến hỗ trợ người dân nằm trong vùng nguy cơ di dời tài sản đến nơi an toàn.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, sáng cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long và H. Long Hồ đã có mặt tại hiện trường, đi tàu khảo sát điểm sạt lở và hỗ trợ ban đầu mỗi hộ dân bị thiệt hại 2 triệu đồng. Đồng thời, chính quyền địa phương đã bố trí chỗ ở tạm tại Nhà văn hóa xã cho người dân bị mất nhà và lên phương án khắc phục sự cố.

Phần còn lại của một ngôi nhà đã chìm dưới sông Cổ Chiên - Ảnh: báo Thanh Niên

Bà Nguyễn Thị Kim Tươi (50 tuổi, ngụ ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh) có hơn 4,5 công đất trồng nhãn xuồng và 2 căn nhà của bà và mẹ chồng. Hiện tại đã có 1 căn tuột xuống sông, căn còn lại sắp mất và hơn phân nửa diện tích đất vườn cũng trôi theo dòng nước sông Cổ Chiên.

“Hôm qua, nghe sạt lở ầm ầm, tôi chạy về xem nhà mình ra sao thì thấy căn nhà răng răng, rồi người ta lùa đi hết khỏi khu vực nguy hiểm. Chừng 3 - 4 tiếng sau thì mười mấy căn nhà đi sạch xuống sông. Nhà mẹ chồng tôi cũng rơi xuống sông luôn, không còn gì hết" - bà Tươi rầu rĩ nói.

Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ sạt lở - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM, bà Nguyễn Thị Thu vẻ mặt thất thần cho biết: “Khi phát hiện vết nứt ăn sâu vào nhà vợ chồng tôi tức tốc chạy và không không kịp lấy gì. Giờ thì đã mất hết rồi, 1,3 công đất trồng cây ăn trái và 70 con thỏ đang nuôi trong chuồng cùng nhà cửa, vật dụng đều bị nhấn chìm”.

Đang làm thuê ở TP.HCM, ông Nguyễn Minh Nhựt đã phải tức tốc về ngay khi nghe hung tin 33 công đất đang cho thuê đã bị sạt xuống sông chỉ còn vỏn vẹn khoảng 200m.

"Nhiều người hỏi mua mỗi công tới 500 triệu nhưng tôi không bán và cho người khác thuê thời hạn 10 năm. Nhưng mới chỉ được 2 năm thì xảy ra sạt lở hết rồi. Trắng tay thật rồi" - ông Nhựt ngậm ngùi nói.

Lực lượng Quân sự, Công an và các lực lượng khác được huy động để hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn. 9 người được di dời về Nhà Văn hóa xã Hòa Ninh ở tạm; số còn lại tạm trú tại nhà người thân.

Bên cạnh đó Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Long Hồ cũng tổ chức thông báo cho người dân trong khu vực biết về tình hình sạt lở và thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình sạt lở tại khu vực này để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Cương quyết không để người dân ở lại trong các ngôi nhà trong phạm vi sạt lở vì rất nguy hiểm (nhất là vào ban đêm). Đồng thời cử lực lượng làm rào chắn không cho người dân vào khu vực sạt lở và thường xuyên trực tại vị trí này để theo dõi diễn biến sạt lở. Thông báo kịp thời đến chính quyền các cấp để có biện pháp ứng phó; đồng thời cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm.

Trước mắt, ngành chức năng huyện đã hỗ trợ mỗi hộ có nhà bị sạt lở 2 triệu đồng, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết, đồng thời đề xuất những hộ không còn đất ở được bố trí vào khu vượt lũ.

Người dân không giấu được nước mắt khi trong vài giờ toàn bộ tài sản tích cóp cả đời mất sạch - Ảnh: báo Thanh Niên

Cũng theo báo Thanh Niên, nhiều người dân cho biết, trước giờ ở khu vực sông Cổ Chiên đoạn qua khu vực cù lao Minh không có sà lan cạp cát. Khoảng vài tháng nay mới xuất hiện các sà lan với cần cạp lớn cạp cáp và cho rằng nguyên nhân vụ sạt lở kinh hoàng lần này có thể do cạp cát ở khu vực này.

Ông Phạm Minh Chiến - Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản - Tài nguyên nước - Khí tượng thủy văn (Sở TN-MT Vĩnh Long) cho biết, khu vực này không cấp phép mỏ cát cho bất kỳ đơn vị nào, chỉ có một mỏ cát của doanh nghiệp tư nhân nằm về phía hạ lưu sông Cổ Chiên 500 m.

Sau sự cố, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long và huyện Long Hồ đã có mặt tại hiện trường, đi tàu khảo sát điểm sạt lở và hỗ trợ ban đầu mỗi hộ dân bị thiệt hại 2 triệu đồng - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Ông Trần Văn Dũng (54 tuổi, ngụ ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh) thường xuyên thấy sà lan hút cát ở khu vực này cho biết: “Ban đầu có nghỉ một thời gian, gần đây 4 - 5 tháng thì cạp trở lại. Hút hút thì không có, sà lan đậu đầy sông khúc này luôn". Khi PV hỏi lúc sạt lở có thấy xáng cạp bên ngoài không thì ông Dũng nói “Có một cái. Thấy lở quá, người ta ra la rầy quá nó mới dời qua bên kia”.

Còn ông Nguyễn Thế Hùng (69 tuổi, ngụ ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh), người bị mất trắng 12 công vườn và căn nhà, rơm rớm nước mắt nói: “Trước lúc sạt lở thấy xáng cạp vô sát bờ quá. Xáng cạp xuất hiện lâu rồi, trước đó cạp giữa sông, sau này mới lấn vào gần bờ. Sạt lở ào ào đâu có di tản kịp, 12 công đất, nhà có 7 người với một người già, giờ về nhà bà già ở”.