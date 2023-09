Đang đi bộ trong sân nhà máy, người phụ nữ bị chiếc xe tải chạy từ phía sau lao tới đâm ngã, cuốn vào gầm, kéo lê 5m dẫn đến tử vong.

Hôm qua 4/10, Công an quận Dương Kinh (Hải Phòng) cho biết đang điều tra vụ việc nữ công nhân Nhà máy giày Liên Dinh 2 thuộc Công ty TNHH Đỉnh Vàng bị xe tải đâm chết khi đang đi bộ trong sân của nhà máy.

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

Đoạn clip ghi lại toàn cảnh vụ tai nạn - Nguồn: Facebook

Được biết, sự việc trên xảy ra vào ngày 3/10.

Theo những hình ảnh được camera quan sát ghi lại, nữ công nhân mặc áo cam đi bộ từ hướng khu hành chính Liên Dinh 2 ra thì bất ngờ bị một chiếc xe tải từ phía sau đâm phải. Sau khi nạn nhân ngã xuống còn bị cuốn vào gầm xe, kéo đi một đoạn đường ngắn.

Theo thông tin của VNExpress, nạn nhân tên là Đỗ Thị Hương (39 tuổi), chị Hương đã lập gia đình và có 4 con nhỏ. Còn tài xế lái chiếc xe tải là một nam thanh niên 28 tuổi, cư trú tại Tiên Lãng (Hải Phòng).

Sau khi vụ việc xảy ra, Công ty Đỉnh Vàng không hề có bất cứ thông báo nào với Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, các lãnh đạo của doanh nghiệp này cũng từ chối trả lời các câu hỏi cũng như không tiếp xúc với báo chí.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuong-tam-dang-di-bo-trong-san-nha-may-nu-cong-nhan-co-4-con-nho-bi-xe-tai-tong-chet-243030.html