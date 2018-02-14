Thường dùng hành tây chế biến món ăn mà không biết đến những tác dụng này thì phí cả đời

Bên cạnh đó, những dưỡng chất có trong hành tây như axit folic, crom, canxi, chất xơ cùng nhiều loại vitamin C, vitamin B6… còn giúp phòng và điều trị nhiều căn bệnh.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , hành tây chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa polyphenol và flavonoid có tác dụng bảo vệ các tế bào và ngăn ngừa ung thư hiệu quả.

Hành tây chứa hàm lượng canxi dồi dào, thậm chí không thua kém bất kỳ những thực phẩm giàu canxi nào khác. Bên cạnh đó, lượng canxi và photpho trong hành tây dễ hấp thụ hơn nhờ tỷ lệ phù hợp.

Thường xuyên sử dụng hành tây sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, làm mềm các mạch máu và làm giảm các triệu chứng của nhiễm trùng bàng quang, đồng thời giúp tuyến tiền liệt khỏe mạnh hơn.

Đặc biệt những người hay nhức mỏi xương khớp nên ăn hành tây thường xuyên để bổ sung lượng canxi cần thiết cho cơ thể, giúp bảo vệ sức khỏe xương và ngăn ngừa loãng xương hiệu quả.

Thường xuyên dùng hành tây sẽ giúp bảo vệ xương - Ảnh: Internet

Tốt cho hệ tiêu hóa

Những dưỡng chất đặc biệt trong hành tây có tác dụng mạnh mẽ trong việc phân giải thức ăn và hỗ trợ các vi khuẩn có lợi hoạt động tốt hơn trong đường ruột, nhờ đó mà hệ tiêu hóa luôn được bảo vệ.

Ngăn ngừa táo bón

Hàm lượng chất xơ trong hành tây giúp thúc đẩy nhu động ruột hoạt động trơn tru hơn. Bên cạnh đó, hành tây còn hỗ trợ sản sinh các vi khuẩn bifidus có lợi cho đường ruột, giúp ngăn ngừa táo bón hiệu quả, đồng thời giúp cải thiện chứng đầy hơi khó tiêu sau khi ăn.

Giảm ho

Các dưỡng chất trong hành tây như flavonoid, polyphenol, quercetin kết hợp với mật ong và gừng sẽ tạo thành hỗn hợp giảm đau họng và ho một cách tự nhiên, nhanh chóng. Bạn có thể tự làm thuốc trị ho bằng hành tây tại nhà, vừa an toàn lại mang đến hiệu quả cao.

Hành tây kết hợp với mật ong là bài thuốc trị ho cực hiệu quả - Ảnh: Internet

Hỗ trợ giảm cân

Hành tây có tác dụng làm giảm sự hấp thụ chất béo vào cơ thể. Chính vì vậy, nếu bạn đang có kế hoạch ăn kiêng hoặc muốn giảm cân thì nên bổ sung thêm hành tây vào các món ăn hàng ngày.

Ngăn ngừa ung thư

Nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa và giàu quercetin, selen nên hành tây có khả năng ức chế, ngăn chặn sự hình thành và phát triển của các tế bào ung thư trong cơ thể. Bạn có thể thêm hành tây vào các món ăn hàng ngày để giúp cơ thể phòng chống bệnh ung thư hiệu quả.

Bạn có thể dùng hành tây để chế biến nhiều món ăn giúp ngừa ung thư - Ảnh: Internet

Ngăn ngừa cảm lạnh

Hành tây có vị cay ấm, tính kháng khuẩn nên có tác dụng ngăn ngừa, điều trị cảm lạnh và phòng ngừa một số bệnh thông thường vào mùa lạnh. Khi thời tiết chuyển mùa, ăn thêm hành tây có thể làm giảm triệu chứng nghẹt mũi, chảy nước mũi hiệu quả.

Trên đây là những tác dụng tuyệt vời mà hành tây có thể mang lại cho sức khỏe, bạn hãy bổ sung ngay thực phẩm này vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày nhé!