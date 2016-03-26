Dù mất đi một bộ phận quan trọng trên cơ thể, nhưng cô gái Tây Nguyên vẫn tỏ ra lạc quan, vững vàng vượt qua mọi khó khăn về tinh thần lẫn vật chất. Nghị lực của em khiến người lớn cảm động và ngưỡng mộ. Theo đó, sức khỏe Hà Vi tiến triển tốt, đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM. Trong khoảng thơi gian này, gia đình nữ sinh vẫn gửi các đơn khiếu nại cho các bên liên quan và yêu cầu mức bồi thường.

Vừa qua, câu chuyện nữ sinh Lê Thị Hà Vi (15 tuổi, Đắk Lắk) bị cưa hoàn toàn cánh chân phải do sự tắc trách của bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Trước nỗi mất mác quá lớn không đáng có mà Hà Vi phải gánh chịu, cộng đồng đã chung tay lên án, đòi lại quyền công bằng cho em. Bên cạnh đó, chính những người liên quan đến sự việc cũng nhận lỗi và đưa ra các hướng giải quyết thỏa đáng, hợp tình hợp lý về sau.

Tuy nhiên, gần đây, trên nhiều diễn đàn mạng xuất hiện các thông tin với nội dung: "Thiếu nữ 15 tuổi bị cưa chân đã qua đời vào 8h sáng nay tại bệnh viện Chợ Rẫy", "Nữ sinh bị cưa chân đã qua đời",... Điều này khiến không ít người hoang mang vì không rõ thực hư thế nào?

Để xác thực thông tin, chúng tôi đã liên hệ với người nhà Hà Vi. Thùy Trang (chị gái Hà Vi) cho biết gia đình rất bức xúc trước những tin thất thiệt. "Tôi thấy bực mình vô cùng. Em gái tôi như vậy mọi người không đồng cảm, chia sẻ thì thôi mà còn bịa chuyện. Hà Vi thấy được chắc em cũng sốc lắm" - chị Trang bày tỏ.

Theo đó, tin Hà Vi qua đời được đăng tải dưới dạng các trang báo nổi tiếng, song khi nhấp vô link lại chuyển sang trang khác hay nội dung không liên quan. Lần theo một tài khoản T.H.V.T đăng tin thất thiệt, chúng tôi nhận thấy người này cập nhật nơi sống là An Giang. Tài khoản thường xuyên chia sẻ các tin câu like, gây chú ý. Vì vậy, mọi người có thể suy đoán, người đăng tin dùng tài khoản ảo, với mục đích chuộc lợi riêng cho bản thân.

Chính người trong cuộc là Hà Vi cũng khá bức xúc trước các tin gây sốc về mình. Nữ sinh viết trên trang cá nhân: "Đang sống sờ sờ mà cứ bảo người ta chết là sao? Buồn cho cả một thế hệ".

Thùy Trang cũng cho biết thêm, Hà Vi vừa được chuyển sang bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình TP HCM để chuẩn bị lắp chân giả. Biết được bản thân sắp có chân mới, nữ sinh 15 tuổi tỏ ra vui vẻ, hào hứng. "Vi nói mong được lắp chân giả sớm để có thể đi lại, đến trường hoàn thành việc học còn dang dở. Em rất nhớ nhà và những đứa con nít hàng xóm" - Trang nói.



Ngày 18/3, gia đình Hà Vi gửi đơn đến Bộ trưởng Y tế, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan chức năng tố cáo hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng dẫn đến chân Vi bị hoại tử và phải cắt hoàn toàn. Mới đây, các cơ quan chức năng đã gửi giấy báo tin cho gia đình.