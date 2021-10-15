Thú vị trò chơi dân gian cướp cờ gắn liền với tuổi thơ trẻ em Việt của vlogger Đinh Tiến Dũng

Đời sống 15/10/2021 17:22

Các trò chơi dân gian gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ người Việt, chắc mọi người còn nhớ. Đó không chỉ là các trò tiêu khiển mỗi lúc rảnh rỗi, trong các giờ giải lao của lũ trẻ, mà còn là cả một nét văn hóa đặc sắc của dân tộc.

Xã hội hiện đại nhộn nhịp tấp nập tuy đầy đủ hơn nhưng vô hình chung cũng khiến con người ta luôn bận rộn với guồng quay của công việc, cuộc sống. Nếu nhìn lại, có lẽ không ít người sẽ phải giật mình khi nhận thấy rằng không thể nhớ nổi đã bao lâu rồi chưa có thời gian cho riêng mình. Thậm chí đến thời gian thư giãn, ngồi nhâm nhi 1 tách cà phê sáng, tám chuyện cùng bạn bè cũng trở nên xa xỉ.

Trẻ em Việt Nam hiện nay, đặc biệt là ở các khu vực phố thị, cũng đang không biết đến nhiều trò chơi dân gian như trước. Thay vào đó là hằng ngày làm bạn với tivi, điện thoại, Ipad… Những cái tên như trò chơi cướp cờ, ô ăn quan, mèo đuổi chuột, chi chi chành chành, rồng rắn lên mây, nu na nu nống… ngày càng trở nên xa lạ.

Thú vị trò chơi dân gian cướp cờ gắn liền với tuổi thơ trẻ em Việt của vlogger Đinh Tiến Dũng - Ảnh 1
Các trò chơi dân gian gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ người Việt

Có nhiều lý do khiến các trò chơi dân gian dần được thay thế bởi các thiết bị điện tử, sách truyện. Trong đó, sự bận rộn của các bậc phụ huynh hay chính các bạn nhỏ cũng đôi khi cũng đang đang quá tải với lịch học tập dày đặc là yếu tố quan trọng hàng đầu. Nhiều người cho rằng, chính xã hội hiện đại tất bật, đầy áp lực đang đánh cắp tuổi thơ của con trẻ. Liệu có hẳn là như vậy? Hay chính chúng ta, những bậc phụ huynh đang tự tạo áp lực cho con em mình và đang dần mai một đi những bản sắc văn hóa dân tộc. Đó là một điều khá buồn và chúng tôi cũng cảm thấy rất đáng tiếc.

Cũng có thể vì vậy mà những phong trào, cuộc thi tổ chức các trò chơi, quảng bá nét văn hóa dân gian lại được nhiều người quan tâm. Hay đơn giản chỉ là những thước phim mang tính giải trí như kênh Youtube Đinh Tiến Dũng TV (DTD TV) - https://www.youtube.com/dinhtiendungtv cũng được hưởng ứng nhiệt tình. Ví như trò chơi cướp cờ mà kênh youtube của chàng trai trẻ này, khi được đưa lên đã nhận được hàng chục nghìn lượt view, hàng trăm lượt thích và bình luận bày tỏ sự thích thú. Đặc biệt, khi giới trẻ ngày càng không còn quan tâm hay nhớ về các trò chơi từng gắn liền với tuổi thơ của mình.

Thú vị trò chơi dân gian cướp cờ gắn liền với tuổi thơ trẻ em Việt của vlogger Đinh Tiến Dũng - Ảnh 2

Thú vị trò chơi dân gian cướp cờ gắn liền với tuổi thơ trẻ em Việt của vlogger Đinh Tiến Dũng - Ảnh 3

Thú vị trò chơi dân gian cướp cờ gắn liền với tuổi thơ trẻ em Việt của vlogger Đinh Tiến Dũng - Ảnh 4

Vlogger Đinh Tiến Dũng 

Đây là trò chơi Team building quá quen thuộc ở các làng quê xưa. Trẻ em chơi trò này ở khắp mọi nơi, trường học, cánh đồng, sân bóng, sân nhà. Một nhóm từ 8 đến 10 người chia thành 2 đội, tận dụng triệt để sự khéo léo, nhanh nhẹn để cướp cờ về cho đội của mình. Đôi khi, cũng cần sự kết hợp ăn ý giữa các thành viên trong đội để giành chiến thắng. Tuy đơn giản, gần gũi nhưng lại vô cùng thú vị, ý nghĩa mà đứa trẻ nào cũng thích.

Vlog "Trò chơi cướp cờ" trên kênh của Youtuber này như một "chiếc vé" đưa người xem về với tuổi thơ hồn nhiên, ngập tiếng cười.

https://www.youtube.com/watch?v=YUT28KeHpbc&ab_channel=%C4%90inhTi%E1%BA%BFnD%C5%A9ngTV

Thú vị trò chơi dân gian cướp cờ gắn liền với tuổi thơ trẻ em Việt của vlogger Đinh Tiến Dũng - Ảnh 5

Thú vị trò chơi dân gian cướp cờ gắn liền với tuổi thơ trẻ em Việt của vlogger Đinh Tiến Dũng - Ảnh 6

Gần đây, bộ phim Hàn Quốc “trò chơi con mực” lên sóng và ngay lập tức leo top dẫn đầu Netflix. Những trò chơi “trẻ con” đã được kẻ ác làm “biến chất” trở thành nổi kinh hoàng chí tử. Khi xem bộ phim này, bạn có gợi nhớ đến các trò chơi dân gian Việt đã từng rất quen thuộc không? Sẽ thật đáng tiếc nếu một ngày nào đó các trò chơi thú vị ấy hoàn toàn biến mất và chẳng còn được ai nhớ đến.

Thú vị trò chơi dân gian cướp cờ gắn liền với tuổi thơ trẻ em Việt của vlogger Đinh Tiến Dũng - Ảnh 7

Thú vị trò chơi dân gian cướp cờ gắn liền với tuổi thơ trẻ em Việt của vlogger Đinh Tiến Dũng - Ảnh 8

Dù bận rộn thế nào, các bạn trẻ, các bậc phụ huynh cũng hãy cố gắng cân đối công việc với cuộc sống. Hãy biết cách yêu thương bản thân, dành thời gian cho mình và những người yêu thương nhiều hơn nhé. Cũng hãy dành một chút để gợi nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ đáng quý và bảo tồn nét đặc sắc văn hóa dân gian nhé.

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Từ khóa:   trò chơi dân gian trò chơi trò chơi giải trí

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