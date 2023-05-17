Ngày 17/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết,, đã ra quyết định mới đối với bị can Nguyễn Văn Phụng (55 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, Công an Ninh Thuận đã khởi tố Nguyễn Văn Phụng (55 tuổi, ở khu phố 4, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn) dùng rựa chém cả gia đình hàng xóm do mâu thuẫn trong việc nuôi gà. Trong đó, ông Cao Hồng Lân (58 tuổi) tử vong, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (57 tuổi) và Cao Hồng Sơn (17 tuổi) trọng thương. Quyết định trên đã được VKSND tỉnh Ninh Thuận phê chuẩn.

Nguyễn Văn Phụng tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 4 giờ ngày 15/5, ông Phụng chuẩn bị một cây rựa tự chế dài hơn 1m để đến nhà ông Lân giải quyết mâu thuẫn. Trước khi đi, ông Phụng uống hai ly rượu rồi cầm rựa sang nhà hàng xóm.

Khi đến nhà ông Lân, thấy ông đang đứng tập thể dục trước nhà, ông Phụng vung rựa tấn công vào vùng cổ làm nạn nhân gục tại chỗ. Ông Phụng tiếp tục tấn công nhiều nhát vào người ông Lân.

Ông Lân bị chém chết ngay trước cửa nhà - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Sau đó, vợ con ông Lân là bà Linh và Sơn phát hiện vụ việc chạy từ trong nhà ra cũng bị ông Phụng chém nhiều nhát vào người.

Sau khi gây án, Phụng đã mang theo hung khí gây án đến cơ quan Công an thị trấn Tân Sơn đầu thú.

Tại cơ quan công an, Phụng khai nhận do có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân trong việc nuôi gà xảy ra từ lâu khiến Phụng ấm ức rồi ra tay sát hại gia đình ông Lân.

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