Thông tin BẤT NGỜ về băng côn đồ nhí chém người dã man bằng dao phóng lợn

Đời sống 27/05/2023 10:20

Ngày 27/5, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết, đã ra các quyết định mới đối với 3 bị can trong vụ vác đao, dao phóng lợn đến quán giữa trung tâm đánh, chém trả thù mâu thuẫn.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, ngày 27/5, Công an Q.Hải Châu cho biết, bắt tạm giam 3 tháng Trần Đàm Bảo Khang (15 tuổi), Phan Thanh Trung (15 tuổi) và Nguyễn Thành Vũ (16 tuổi, cùng trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Giết người”.

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Cơ quan công an công bố quyết định tạm giam nhóm chém người gây thương tích - Ảnh: Báo Thanh niên

Lực lượng chức năng cho biết, rạng sáng 10/2, Khanh bị nhóm thanh thiếu niên tại quận Hải Châu đánh. Bực tức, Khanh rủ thêm Trung và Vũ mang theo đao, dao phóng lợn từ Sơn Trà sang Hải Châu trả thù.

Khanh hỏi một số bạn bè thì biết nhóm đánh ở xóm chùa khu vực P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu nên cả nhóm điều khiển xe máy lòng vòng các tuyến đường Ông Ích Khiêm, Nguyễn Trãi, Triệu Nữ Vương, Nguyễn Văn Linh để tìm kiếm.

Cùng ngày (10/2) khoảng 4h30, nhóm Khang thấy nhóm thanh thiếu niên đánh mình đang uống sữa tại số 82 Nguyễn Văn Linh (phường Nam Dương, quận Hải Châu) nên lao vào tấn công.

Thấy nhóm Khang có dao phóng lợn, nhóm thanh thiếu niên trong quán dùng ghế nhựa ném vào xe máy để chặn đường rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, chạy được khoảng 50m, Lê Minh T. (19 tuổi, quê Bình Định, tạm trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) vấp ngã, bị Khang, Vũ cầm dao chém liên tiếp vào người. Trung cũng cầm thau nhựa lao vào tấn công anh T. tới tấp.

Lúc này, anh Lê Minh T. đã ngã xuống, nằm giữa đường, bị 3 côn đồ nhí bao vây. Mặc cho anh Lê Minh T. đã mất khả năng chống trả, chỉ biết giơ hai tay lên che chắn nhưng vẫn bị cả nhóm chém, đánh tới tấp. Sau đó, Lê Minh T. được đưa đến bệnh viện và giám định thương tích của Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng. Kết quả, anh Lê Minh T. bị thương tích tỷ lệ 12%.

Ngay khi gây án xong, cả nhóm vứt dao phóng lợn và bỏ đi.

Theo nguồn tin từ VTC News, quá trình truy xét gặp nhiều khó khăn do các thanh thiếu niên giữa hai nhóm mâu thuẫn nhỏ nhặt ngoài xã hội, không quen biết nhau trước đây. Đồng thời, thương tích nạn nhân rất nặng nên cần chờ quá trình hồi phục mới tiến hành thu thập lời khai, làm cơ sở phục vụ điều tra.

Thông tin BẤT NGỜ về băng côn đồ nhí chém người dã man bằng dao phóng lợn - Ảnh 2
3 thiếu niên tại cơ quan điều tra - Ảnh: VTC News

Vụ án này, mặc dù nạn nhân không chết nhưng các vết chém trúng đầu, ngực, mặt, là những vùng trọng yếu của cơ thể. Anh Lê Minh T. không chết là nhờ được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời, nên cơ quan điều tra xác định 3 côn đồ nhí đủ cấu thành hành vi giết người.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hải Châu tiếp tục điều ra, xử lý.

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