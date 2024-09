Thời tiết hôm nay 16-9: Bắc Bộ mưa trở lại, nhiều nơi ngập nặng, Nam Bộ mưa to kéo dài trong nhiều ngày

Theo thông tin trên báo Người Lao Động, hôm nay 16-9, thời tiết ở TP HCM và Nam Bộ nhiều mây, ngày nắng nhẹ gián đoạn. Trưa, chiều và tối có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to ở TP HCM, cục bộ có mưa rất to ở các tỉnh Nam Bộ; về đêm khu vực có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C.

Nguyên nhân gây mưa nhiều trên khu vực do dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc Trung Bộ hoạt động mạnh nối với vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông đảo Lu-dông (Philippines). Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh, Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng hoạt động mạnh dần và lấn về phía Tây.

TP.HCM và Nam Bộ mưa to kéo dài trong nhiều ngày. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Người dân cần lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; đề phòng mưa lớn gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, các khu đô thị kém khả năng tiêu thoát nước, ven sông và kênh rạch.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 16-9:

Hà Nội có mây, ngày nắng gián đoạn, có lúc mưa rào, chiều tối và đêm mưa rào đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng gián đoạn, có lúc mưa rào. Chiều tối và đêm mưa rào đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng gián đoạn, có lúc mưa rào, chiều tối và đêm mưa rào đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, mưa vừa, mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, mưa vừa, mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, mưa vừa, mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C.