Dự báo thời tiết từ ngày 1-3/9, mưa dông trên cả nước, miền Bắc nắng mạnh kèm oi bức, Nam Bộ mưa triền miên

Riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ông Hưởng cho biết, trong giai đoạn nghỉ lễ 4 ngày đều có mưa giông vào chiều và tối với cường độ mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Nền nhiệt ở khu vực Tây Nguyên từ 28-31 độ; Nam Bộ từ 30-33 độ.

Theo thông tin từ VTC News, dự báo chi tiết thời tiết cả nước từ 1-3/9. Cơ quan khí tượng cũng phát đi bản tin dự báo chi tiết thời tiết các vùng miền trên cả nước từ 1-3/9.

Cụ thể, ngày 1/9, Bắc Bộ trời nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ trong ngày dao động 25-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Ban ngày trời nắng cũng là thời tiết chủ đạo ở khu vực này trong ngày 2/9, chiều tối và đêm người dân cần đề phòng mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ 25-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiệt độ miền Bắc tiếp tục duy trì ngưỡng 25-34 độ C, có nơi trên 34 độ C, trời oi nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Cơ quan khí tượng cũng phát đi bản tin dự báo chi tiết thời tiết các vùng miền trên cả nước từ 1-3/9. Ảnh: VTC News.

Trung Bộ ngày 1/9 trời nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó, Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ 26-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Trong hai ngày 2-3/9, Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, Trung và Nam Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ trong ngày phổ biến 26-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày 1-2/9 mưa vừa, mưa to lúc chiều và tối, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ Tây Nguyên 20-31 độ C, nhiệt độ Nam Bộ 24-32 độ C.

Ngày 3/9, các khu vực này trời nhiều mây, sáng và trưa nắng gián đoạn, chiều tối và tối mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ Tây Nguyên 20-31 độ C, nhiệt độ Nam Bộ 25-33 độ C.