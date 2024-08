Dự báo thời tiết 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trên cả nước, miền Bắc mưa giảm và nắng quay trở lại

Theo báo Quân Đội Nhân Dân đưa tin, đợt mưa lớn ở miền Bắc sẽ duy trì đến ngày 25-8. Sau đó từ ngày 26-8, thời tiết tốt lên, mưa giảm và nắng quay trở lại. Xu hướng thời tiết tốt dự báo còn kéo dài đến dịp nghỉ lễ Quốc Khánh. Cụ thể, miền Bắc có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 - 34 độ C.

Khu vực Hà Nội tạnh ráo, trời có mây, không mưa trong các ngày từ 30-8 đến 2-9; nhiệt độ trong ngày dao động 27-33 độ C, thuận lợi để người dân đi lại, về quê hoặc đến các địa điểm du lịch nghỉ lễ.

Tại các tỉnh miền Trung, thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, nắng nóng vẫn xuất hiện trên diện rộng với nhiệt độ phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tại TP Đà Nẵng, từ ngày 25-8 đến 30-8, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức 34 độ C, trời có mây, không mưa. Ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, nhiệt độ tăng nhẹ, cao nhất 35 độ C, trời ít mây, thời tiết chuyển nắng nóng. Thời tiết nắng nóng với nhiệt độ trong ngày dao động 26-35 độ C cũng duy trì ở Đà Nẵng đến ngày 2-9.

Với dự báo này, người dân có kế hoạch nghỉ lễ ở các điểm du lịch miền Trung nên chuẩn bị các vật dụng chống nắng, chống nóng, nhằm đảm bảo sức khỏe.

Theo báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin từ cơ quan khí tượng, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Trung Bộ và tập trung trong khoảng từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9/2024, sau đó cường độ và phạm vi nắng nóng suy giảm dần. Tháng 9, Bắc Bộ và khu vực Tây Nguyên nhiều ngày mưa vừa, mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất ở mức cao đến rất cao.

Thời tiết nắng nóng với nhiệt độ trong ngày dao động 26-35 độ C cũng duy trì ở Đà Nẵng đến ngày 2/9. Cũng theo bảng cập nhật này, TPHCM có mưa rào và dông trong khoảng thời gian từ 25/8 - 2/9 với nhiệt độ cao nhất ngày dao động 31-33 độ C. Hình thái thời tiết này cũng xuất hiện ở Lâm Đồng trong thời kỳ dự báo với nhiệt độ trong ngày ở ngưỡng tương đối mát mẻ, 15-27 độ C. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.