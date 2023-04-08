Thi thể người phụ nữ cuối cùng trong vụ rơi trực thăng Bell-505 được đưa về

Đời sống 08/04/2023 15:55

Đầu giờ chiều 8/4, xe cứu thương đưa thi thể bà Nguyễn Thị Hội trong vụ rơi trực thăng Bell-505 được đưa về nhà ở địa chỉ số 422 đường Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng)

Theo thông tin VTC News, đầu giờ chiều 8/4, xe cứu thương đưa thi thể bà Nguyễn Thị Hội từ Quảng Ninh về đến nhà ở địa chỉ số 422 đường Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Thi thể người phụ nữ cuối cùng trong vụ rơi trực thăng Bell-505 được đưa về - Ảnh 1

Lực lượng chức năng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho 3 nạn nhân là người trong cùng gia đình ở địa chỉ số 422 đường Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.Ảnh: VTC News

Được biết, thi thể bà Hội được lực lượng tìm kiếm, cứu nạn và ngư dân tìm thấy vào khoảng gần 8h ngày 7/4 và là nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn.

Trước đó, Báo Nhân dân thông tin, lúc 11h40 ngày 7/4, xe cứu thương đưa thi thể ông Hồ Tá Lực (59 tuổi), bà Hồ Thị Oanh (51 tuổi, em gái ông Lực) về nhà ở địa chỉ số 422 đường Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ. Và xe cứu thương khác cũng đưa thi thể bà Phạm Thị Bê (65 tuổi, trú quận Hải Châu) về nhà ở đường Cô Bắc.

Rất đông người thân, bà con hàng xóm, bạn bè của các nạn nhân đã có mặt tại gia đình để thăm viếng, chia sẻ mất mát và phụ giúp gia đình lo hậu sự. Chính quyền địa phương cũng cử lực lượng dân quân tự vệ, công an đến để bảo đảm an ninh trật tự, điều tiết giao thông.

Lực lượng chức năng làm thủ tục bàn giao cho gia đình để lo hậu sự dưới sự chứng kiến của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

Các nạn nhân được Công ty Trực thăng miền Bắc, Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam - Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) trực tiếp phụ trách đưa từ Quảng Ninh về Đà Nẵng.

Thông tin ban đầu, 16h56 ngày 5/4, trực thăng Bell-505 số hiệu 8650 của Công ty Trực thăng miền Bắc thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18 - Bộ Quốc phòng do Đại tá Chu Quang Minh (SN 1964) điều khiển, chở 4 khách du lịch người Đà Nẵng thực hiện dịch vụ du lịch ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao.

Sau khi cất cánh được khoảng 19 phút, máy bay gặp sự cố và mất tín hiệu với đài kiểm soát không lưu. Ngay khi máy bay mất tín hiệu, Công ty Trực thăng miền Bắc phối hợp với Bộ đội Biên phòng và lực lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn.

Sau khi máy bay gặp nạn, ngư dân ở xã Gia Luận (Cát Hải, Hải Phòng) ở gần hiện trường kết hợp với lực lượng chức năng đã vớt được 2 nạn nhân đầu tiên.

Đến khoảng 23h30, thi thể phi công cũng đã được tìm thấy tại nơi máy bay rơi xuống vịnh Trà Bàu, thuộc quần đảo Cát Bà (Hải Phòng). Sáng 6/4, lực lượng chức năng tiếp tục tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 4 và đến sáng 7/4, thi thể nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy.

Các nạn nhân trên máy bay trực thăng Bell-505 gặp nạn gồm 5 người: Phi công Chu Quang Minh (SN 1964), ông Hồ Tá Lực (SN 1964), bà Nguyễn Thị Hội (vợ ông Lực, SN 1963), bà Hồ Thị Oanh (em gái ông Lực, SN 1972) và bà Phạm Thị Bê (SN 1958) tất cả các nạn nhân cùng trú TP Đà Nẵng.

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