Vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 1A theo hướng Hà Nội - Vinh giữa xe khách, ô tô con và xe máy. Hậu quả người điều khiển xe máy tử vong.

Theo thông tin từ báo Giao Thông: Khoảng 17h35 ngày 14/8, tại vòng xuyến ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 1A (đại lộ Nguyễn Hoàng) với đại lộ Hùng Vương thuộc phường Đông Hải, TP Thanh Hóa xảy ra vụ TNGT khiến một người tử vong.

Thời điểm trên, xe khách BKS 37B-028.XX do Cao Văn Hưng (SN 1993, trú xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển đi trên quốc lộ 1A theo hướng Hà Nội - Vinh bất ngờ va chạm với ô tô con BKS 30H- 040.XX do Nguyễn Sỹ Sơn (SN 1986, trú phường Quảng Phú, TP Thanh Hóa) điều khiển và xe máy BKS 36B2- 491.XX do Nguyễn Văn Sỹ (SN 1982, trú tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Báo Giao Thông)

Hậu quả vụ TNGT đã khiến anh Nguyễn Văn S. tử vong. Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc và điều tra làm rõ nguyên nhân TNGT.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều nay trên QL 22 cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng: Khoảng 14 giờ cùng ngày, các xe này chạy trên Quốc lộ 22, hướng từ TP HCM đi tỉnh Tây Ninh. Khi còn cách giao lộ Quốc lộ 22 - Dương Công Khi, xã Tân Thới Nhì khoảng 200 m thì 2 xe tải, 1 ô tô và 1 ô tô bán tải đã va chạm với nhau.

Xe tải mang biển số tỉnh Đắk Lắk hư hỏng, biến dạng phần đầu. Tài xế được người dân hỗ trợ đưa ra ngoài an toàn. 3 ô tô còn lại cũng bị hư hỏng.

Tại nạn khiến giao thông trên Quốc lộ 22 (cửa ngõ ra vào phía Tây Bắc TP HCM) ùn ứ kéo dài.

Cháu bé 5 tuổi tử vong trong vụ sạt lở đất ở Vĩnh Phúc Ngay sau vụ việc xảy ra cháu bé đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, bé trai đã không qua khỏi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-hoa-tai-nan-lien-hoan-o-vong-xuyen-lam-mot-nguoi-chet-phuong-tien-bi-hu-hong-nang-695673.html