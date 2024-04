Trận động đất lớn nhất trong vòng 25 năm qua ở Đài Loan (Trung Quốc) đã khiến 9 người thiệt mạng, hơn 800 người bị thương - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, công ty điện lực Taipower, phần lớn mạng lưới điện đã được khôi phục sau trận động đất do hai nhà máy điện hạt nhân trên đảo không bị ảnh hưởng. Nhà điều hành đường sắt cao tốc của Đài Loan cho biết không có thiệt hại về người và vật chất trên các chuyến tàu của công ty mặc dù các dịch vụ sẽ bị trì hoãn do cần kiểm tra để đảm bảo an toàn.

Công ty sản xuất chip bán dẫn Đài Loan TSMC, nhà cung cấp chip hàng đầu cho Apple và Nvidia, cho biết đã sơ tán công nhân một số nhà máy chế tạo và các hệ thống an toàn đang hoạt động bình thường.

Những người bị mắc kẹt được giải cứu - Ảnh: Báo Tiền Phong

Tại Nhật Bản, cơ quan thời tiết cho biết trận động đất đã khiến sóng thần nhỏ xuất hiện ở một số vùng thuộc tỉnh Okinawa. Nhật Bản cũng đã hạ cấp cảnh báo sóng thần xuống thành mức khuyến cáo.

Tại Philippines, giới chức địa phương cảnh báo cư dân ven biển ở một số tỉnh nên di chuyển đến vùng đất cao hơn.

Đây là trận động đất lớn nhất tại Đài Loan kể từ sau trận động đất có độ lớn 7,6 năm 1999, khiến khoảng 2.400 người thiệt mạng và làm hư hại hoặc phá hủy 50.000 tòa nhà.

Nhà chức trách Đài Loan xếp hạng trận động đất này thuộc "Cấp 6" - cấp độ cao thứ hai trên thang đo từ 1 đến 7.