Tại sao các tiếp viên hàng không thường đặt tay sau lưng khi đón khách lên máy bay?

Đời sống 27/08/2016 06:56

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao các tiếp viên hàng không thường đặt tay sau lưng khi đón khách lên máy bay không? Hãy cùng chúng tôi khám phá nhé.

Tại sao các tiếp viên hàng không thường đặt tay sau lưng khi đón khách lên máy bay? - Ảnh 1
Bạn có tự hỏi vì sao các tiếp viên hàng không thường đặt tay sau lưng khi đón khách lên máy bay không?

Nếu bạn thường xuyên đi máy bay, có thể bạn từng thấy phi hành đoàn thường đặt tay sau lưng khi đón hành khách và khi đi dọc theo khoang hành khách. Khi họ làm thế, dường như không phải họ đang kiểm tra xem dây an toàn đã thắt hay điện thoại di động của hành khách đã tắt chưa.

Có thể bạn nghĩ việc họ đặt tay sau lưng là 1 nghi thức hoặc là quy định của hãng hàng không, song thực tế không phải như vậy. Theo Bright Side, hóa ra việc này là có lí do đặc biệt.

Rất đơn giản: trước khi cất cánh, phi hành đoàn cần đếm số hành khách lên máy bay. Điều này diễn ra khi khách lên máy bay hoặc khi tất cả hành khách đã ngồi xuống. Phi hành đoàn dùng 1 máy đếm đặc biệt để làm điều này.

Tại sao các tiếp viên hàng không thường đặt tay sau lưng khi đón khách lên máy bay? - Ảnh 2
Đây là chiếc máy đếm số lượng hành khách mà tiếp viên hàng không sử dụng - Ảnh minh họa

Họ giữ tay sau lưng khi tiến hành đếm để không thu hút sự chú ý quá nhiều của hành khách. Bây giờ, bạn đã hiểu lí do phi hành đoàn đặt tay sau lưng rồi đấy nhé. 

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Từ khóa:   máy bay Đời Sống

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