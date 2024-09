Theo báo Dân Trí đưa tin, sáng 18/9, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết, trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa xảy ra vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 ô tô bị hư hỏng nặng.

Hậu quả vụ tai nạn khiến cả 3 ô tô hư hỏng, giao thông trên cao tốc Bắc - Nam ách tắc kéo dài. May mắn không có người bị thương trong vụ việc. Nhận được tin báo, lực lượng Đội Cảnh sát giao thông số 4, Cục Cảnh sát giao thông cùng đơn vị chức năng đã đến hiện trường phân luồng, giải quyết vụ tai nạn.

Đầu xe ô tô khách biến dạng, hư hỏng nặng. Ảnh: Báo Dân Trí.

Trước đó hồi tháng 8 cũng từng xảy ra vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương. Cụ thể, theo báo Lao Động đưa tin, khoảng 6h45 ngày 12.8, tại Km 128 + 600 đoạn qua cầu Ngòi Gùa (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ôtô: xe tải mang BKS 24C - 060.XX do anh L.T.H (SN 1968, trú tại Lào Cai) điều khiển; xe tải BKS 88C - 247.XX do anh L.T.A (SN 1993, trú tại Vĩnh Phúc) điều khiển; ôtô bán tải BKS 29C -878.XX do anh Đ.V.Q (SN 1981, trú tại Thái Bình) cầm lái, trên xe còn có chị V.T.L (SN 1985, trú tại Nam Định).