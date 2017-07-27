Việc lấy nội tạng là một quá trình dài và đầy man rợ đối với những tù nhân bị kết án tử hình. Đầu tiên, chính quyền bí mật đưa họ đến các trung tâm tẩy não, tại đó họ bị tra tấn và bắt phải xem các bộ phim tuyên truyền về chế độ.

Tù nhân có thể sống sót sau nhiều năm bị tra tấn kiểu này hoặc bị tử hình một cách bí mật. Tuy nhiên, khả năng cao nhất là họ sẽ bị mổ lấy nội tạng sau khi được bác sĩ tiêm thuốc an thần. Nội tạng sẽ được bán cho người giàu có tại các bệnh viện trong nước. Trong đó, hai bộ phận gan và thận được bán chạy nhất.

Thỉnh thoảng, tù nhân được đưa đi kiểm tra sức khỏe , lấy máu và nước tiểu. Sau đó, quản giáo bắt các tù nhân nghiện ma túy giữ chặt nạn nhân để lấy nước tiểu và tiến hành các cuộc phẫu thuật khác. Nạn nhân la hét và khóc lóc trong vô vọng. Quá trình này được lặp đi lặp lại thường xuyên.

Nhiều người cho rằng, việc lấy cắp nội tạng là hoạt động sinh lợi nhất Trung Quốc. Cũng vì thế mà chính phủ đã phớt lờ những hành động dã man đó trong 2 thập kỷ qua. Hàng triệu người dân bị đe dọa tính mạng, trong đó nạn nhân chủ yếu là những học viên Pháp Luân Công, một môn thực hành tâm linh của Trung Quốc kết hợp các bài tập thiền định và khí công dựa trên một triết lý đạo đức tập trung vào các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Chính phủ Trung Quốc đã liệt nó vào hàng 'tà đạo' và cấm triệt để vào năm 1999. Nhiều học viên bị bắt giam không xét xử, trở thành nguồn cung cấp nội tạng cho thị trường.

Chưa có luật ngăn cấm hoạt động này

Tiến sĩ Sophia Bryskine, người phát ngôn của tổ chức DAFOH, Úc cho biết: “Trung Quốc là quốc gia lấy cắp nội tạng lớn nhất thế giới, và chỉ có ở đây việc làm đó được công nhận, không có luật cấm. Cộng đồng quốc tế cần có một lập trường mạnh mẽ để chống lại việc này”. Bà còn khẳng định rằng, việc thu hoạch nội tạng không khác gì giết người, quá man rợ và vô nhân tính.

Ông Arthur Caplan, nhà đạo đức kiêm giám đốc sáng lập môn Y đức tại Đại học New York cho biết thêm: “Ở Mỹ, chỉ khi chết mới được lấy tạng, còn ở Trung Quốc thì lấy tạng trên cả người sống”.

Bên cạnh đó, một số người tị nạn Trung Quốc định cư tại Úc cũng bức xúc về việc này: “Thế giới cần phải đứng lên và lên án Trung Quốc vì tội cướp đi nhân quyền tại chính quốc gia của họ”.

"Tôi không thể tin một ngày cũng đến lượt tôi"

Năm 2006, anh Jintao Liu, 36 tuổi là nạn nhân may mắn sống sót trong cuộc thu hoạch nội tạng. Ông chia sẻ đã từng ở bị cai tù tra tấn dã man, đánh vào tay, chân, lấy máu, nước tiểu rất nhiều lần nhưng không đánh vào nội tạng.

Điều này đã khiến ông bị ám ảnh suốt đời sau khi được thả. Ông không tin mình đã may mắn sống sót sau những cuộc thu hoạch nội tạng rợn người này. Rất nhiều bạn tù của ông đã bị cai ngục kéo ra ngoài và không bao giờ quay lại.



Các bác sĩ im lặng



Bà Fengying Zhang, 66 tuổi cũng là nạn nhân. Bà bị bắt vì tội phát tờ rơi Pháp Luân Công ở Bắc Kinh. Cùng 100 tù nhân khác, bà bị lấy máu và nước tiểu một cách dã man. Khi bà Zhang hỏi tại sao phải lấy máu, đa số bác sĩ đều im lặng và phớt lờ điều đó. Năm 2014, bà may mắn thoát chết và được thả về sau 1 năm giam giữ.

Quan điểm hiện tại của chính quyền Trung Quốc đối với việc thu hoạch nội tạng

Sau áp lực quốc tế, vào năm 2014, Trung Quốc đã chính thức cấm mua bán nội tạng của các tù nhân bị tử hình và thông báo rằng họ sẽ chuyển sang hệ thống tự nguyện hiến tặng.



Bà Hua Chunying, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định rằng, chính phủ đã ban hành lệnh cấm và đưa ra các quy định chặt chẽ về vấn đề này. Theo bà, những câu chuyện về việc mổ cắp nội tạng ở Trung Quốc là ảo tưởng và vô căn cứ, không có cơ sở thực tế nào cả.



Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra nghi ngờ về phát ngôn này. Báo cáo từ các bệnh viện Trung Quốc ước tính có 60.000 đến 100.000 ca cấy ghép nội tạng mỗi năm. Song nhiều người cho rằng việc lấy cắp nội tạng đang tiếp tục diễn ra âm thầm vì chính phủ nhiều lần từ chối tiết lộ con số tù nhân bị tử hình mỗi năm. Theo thống kê, quốc gia này là nước có số vụ tử hình cao nhất thế giới.