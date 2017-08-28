Sốc: Xe hơi bị dán kín bằng... hàng trăm miếng băng vệ sinh khiến cộng đồng mạng xôn xao

Đời sống 28/08/2017 08:38

Một chiếc ô tô màu trắng bị dán đầy băng vệ sinh khiến nhiều người đi đường vô cùng tò mò.

Mới đây, trên một trang fanpage nổi tiếng chia sẻ hình ảnh một chiếc xe ô tô bị dán kín bằng hàng trăm miếng băng vệ sinh khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Sốc: Xe hơi bị dán kín bằng... hàng trăm miếng băng vệ sinh tại Hà Nội

Sốc: Xe hơi bị dán kín bằng... hàng trăm miếng băng vệ sinh tại Hà Nội

Sốc: Xe hơi bị dán kín bằng... hàng trăm miếng băng vệ sinh tại Hà Nội
Hình ảnh chiếc xe bị dán đầy băng vệ sinh khiến nhiều người tò mò - Ảnh: Beat

Theo chia sẻ của trang fanpage này, sự việc xảy ra tại ngõ 131 Thái Hà (TP.Hà Nội).

"Siêu phẩm Ô tô Bay cùng hàng ngàn đôi cánh bất ngờ xuất hiện tại ngõ 131 Thái Hà - Hà Nội

Chẳng biết do ăn ở hay là chủ xe thích thế nữa"

Sốc: Xe hơi bị dán kín bằng... hàng trăm miếng băng vệ sinh tại Hà Nội
Hình ảnh chiếc xe được chia sẻ trên một fanpage nổi tiếng - Ảnh chụp màn hình

Sau khi xuất hiện, những bức ảnh này nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, có nhiều luồng ý kiến được đưa ra. Một số người cho rằng nguyên nhân khiến chiếc xe bị dán đầy băng vệ sinh là do chủ xe đã đậu xe thiếu ý thức. Số khác lại cho rằng đây là trò đùa giữa những người bạn với nhau, nhưng có lẽ đùa hơi quá trớn.

Sốc: Xe hơi bị dán kín bằng... hàng trăm miếng băng vệ sinh khiến cộng đồng mạng xôn xao - Ảnh 5
Sự việc thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

“Chỗ này là vỉa hè thì làm gì của ai mà dán. Có chăng đậu mé cổng bốc hàng của siêu thị hoặc xí chỗ của bác nào nên mới bị”, K.H ý kiến.

“Đây là 1 con autobot, do chiến đấu đã bị nhiều vết thương, dán vào cho đỡ bị chảy dầu đợi phục hồi ấy mà”, T.A.N hài hước bình luận.

Từ khóa:   mạng xã hội băng vệ sinh ô tô bị dán băng vệ sinh

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