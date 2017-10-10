Sốc: Bị phản bội, chú rể thuê thám tử theo dõi, phát đoạn clip 'nhạy cảm' tố cô dâu ngoại tình ngay tại lễ cưới

Đời sống 10/10/2017 15:37

Phát hiện vợ tương lai dan díu với người đàn ông khác nhưng chàng trai vẫn quyết định tổ chức lễ cưới đúng dự định. Sau đó, trước sự chứng kiến của đông đảo quan khách, chú rể đã cho phát đoạn clip "nhạy cảm" tố cô dâu ngoại tình.

Quan khách trong buổi tiệc cưới đã có dịp "mở rộng tầm mắt" khi chứng kiến đoạn clip ghi lại toàn bộ cảnh ngoại tình của cô dâu với người đàn ông khác. Đặc biệt, đáng ngạc nhiên khi chính chú rể là người đã cho phát đoạn clip này trước đông đảo mọi người.

Trong đoạn clip, cô dâu và người đàn ông kia có rất nhiều hành động thân mật, tình cảm. Thậm chí, cả hai đã thuê phòng ở khách sạn để qua đêm cùng nhau rất nhiều lần, kể cả khi ngày cưới đến gần.

Khi đoạn clip kết thúc, chú rể phát biểu rằng mình đã biết vợ tương lai ngoại tình trước khi hôn lễ diễn ra. Tuy nhiên, chàng trai đã tổ chức lễ cưới theo đúng dự định nhằm thực hiện "kế hoạch trả thù".

Sốc: Bị phản bội, chú rể thuê thám tử theo dõi, phát đoạn clip 'nhạy cảm' tố cô dâu ngoại tình ngay tại lễ cưới - Ảnh 1
Chú rể đã tung hình ảnh vợ tương lai đi khách sạn qua đêm với người đàn ông khác ngay giữa lễ cưới - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Trí Thức Trẻ, chú rể là một doanh nhân trẻ có tiếng tại Singapore.

Chia sẻ với truyền thông, chú rể cho biết, vài tuần trước khi lễ cưới diễn ra, cô gái có nhiều hành động mờ ám và kỳ lạ. Do đó, anh đã thuê thám tử họ Zhou đi điều tra, theo dõi toàn bộ hoạt động của vợ sắp cưới. Sau 6 tuần điều tra, vị thám tử này đã nhanh chóng thu thập được đầy đủ chứng cứ ngoại tình của cô gái trẻ.

Thám tử Zhou nói: “Tôi đưa toàn bộ các bức ảnh chụp lại cảnh cô dâu vào khách sạn qua đêm với chàng trai khác cho chú rể. Tôi nghĩ rằng khi nhìn thấy những hình ảnh này, anh ấy sẽ nhận ra bộ mặt thật của cô dâu và lập tức hủy bỏ lễ cưới.

Thế nhưng, kết quả lại không như tôi dự đoán. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhận được thiệp mời hôn lễ của cả hai. Dù đã suy nghĩ rất nhiều nhưng tôi vẫn không biết nguyên nhân là gì đến lúc nhìn thấy đoạn clip phát trên màn hình”.

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