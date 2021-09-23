Simthe.vn - Điểm sáng mới trên thị trường sim số đẹp giá rẻ

Đời sống 23/09/2021 15:05

Nếu không phải là một “dân chơi” sim sành sỏi sẽ dễ kiến bạn bị hớ khi đi mua sim đẹp trên mạng.

 

Trào lưu mang tên "Sim Số Đẹp" vốn đã sôi động thì nay trở nên nhộn nhịp hơn với những mốc giao dịch lên đến hàng chục tỷ đồng. Thú chơi sim điện thoại số đẹp giờ đây không chỉ nghiêng về người có tiền nữa mà đã trở nên phổ biến đến mọi đối tượng khách hàng. Mua sim số đẹp giá rẻ là nhu cầu chính đáng của mọi người với quan niệm dùng số đẹp cho cuộc sống thêm tự tin, may mắn nhận được nhiều tài lộc.

Thị trường sim số đẹp giá rẻ cũng trở nên đông đúc hơn về cả người mua lẫn người bán. Kinh doanh sim số đẹp đang trở thành một trong những kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn được nhiều người quan tâm. Nếu không phải là một “dân chơi” sim sành sỏi sẽ dễ kiến bạn bị hớ khi đi mua sim đẹp trên mạng.

Thị trường sim số đẹp 2021 đã thay đổi như thế nào?

Theo nhiều thống kê cho thấy, từ khi những chính sách của Bộ Thông tin và Truyền thông được áp dụng thì tình trạng “sim rác” đã và đang có xu hướng giảm rõ rệt. Điều này khiến cho người dùng dành sự quan tâm nhiều hơn cho sim điện thoại đẹp. Ngăn chặn sim rác giúp thị trường sim đẹp trở nên “sạch” hơn. 

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Thị trường sim đẹp trực tuyến 2021 đang rất sôi động

Bên cạnh đó, không khó để nhận ra việc mua bán trao đổi số sim đẹp hiện đang diễn ra tấp nập với đa dạng các loại sim đẹp, sim VIP từ các nhà mạng như số đẹp Vinaphone, sim đẹp Viettel, sim Mobifone, Vietnamobile, Gmobile, Itel,...có giá thành hợp lý. 

Sim số đẹp 2021 mang đến một bước tiến mới đầy hấp dẫn và sôi động hơn rất nhiều. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, khi thị trường sim đẹp ngày một phát triển thì cũng khó tránh khỏi xảy ra tình trạng các địa chỉ bán sim đẹp xuất hiện một cách “vô tội vạ”, khiến nhiều khách hàng cảm thấy phân vân, không biết nên tin tưởng vào địa chỉ nào để chọn số điện thoại đẹp.

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Cửa hàng bán sim số đẹp An Phú Lộc tại TP.HCM

Những lúc như vậy, khách hàng có thể tìm đến sim số đẹp simthe. Đây được xem là một điểm sáng mới trên thị trường sim số đẹp ngày nay, simthe.vn mang đến cho người dùng những số điện thoại đẹp ưng ý cùng với những dịch vụ đầy tiện ích!

Giới thiệu về website bán sim đẹp phiên bản mới - simthe.vn

Nắm được mong muốn của khách hàng muốn tìm địa chỉ mua bán sim giá rẻ uy tín và chuyên nghiệp. Công Ty TNHH TM DV Viễn Thông An Phú Lộc đã cho ra mắt website: https://simthe.vn giúp mọi người có một kênh mua sim đẹp giá rẻ và yên tâm về chất lượng dịch vụ.

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Hệ thống website bán sim đẹp simthe mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời

Công Ty Viễn Thông An Phú Lộc tiền thân là trung tâm sim số đẹp giá rẻ, ra đời vào 09/2009 chuyên kinh doanh dịch vụ sim số trên web https://simsodepgiare.vn đã và đang phục vụ hơn 500.000 khách hàng cá nhân, doanh nghiệp tại Việt Nam.

Năm 2021, với sự ra đời của Simthe.vn như một điểm sáng mới trong ngành dịch vụ buôn bán số đẹp giá rẻ với chức năng tìm kiếm sim thông minh và so sánh các sim mà bạn chọn trong giỏ hàng để đưa ra sự lựa chọn sim thích hợp nhất. Sim số đẹp simthe dẫn dắt khách hàng chọn tìm sim theo 1 cách hoàn toàn mới với giao diện thân thiện, dễ sử dụng.

Tại sao nên chọn mua sim số đẹp tại simthe.vn?

Với sứ mệnh phân phối sim đẹp giá rẻ đến với mọi người, mọi nhà. Tính đến nay, SimThe.vn đã có +12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối và cung cấp sim thẻ điện thoại, cam kết mang đến những dịch vụ mua bán, trao đổi số đẹp hoàn hảo nhất đến với mọi khách hàng.

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Chọn sim số đẹp simthe là bạn đã chọn được nơi mua sim điện thoại đẹp uy tín nhất

✔ Sim số đẹp SimThe là đại lý ủy quyền cấp 1 của các nhà mạng di động như sim Viettel, Mobi, sim Vina, sim Vietnamobile, Gmobile, Intel hoặc sim Local,... với hơn 68 triệu số đẹp được cập nhật liên tục mỗi giờ.

✔ Đội ngũ nhân viên tư vấn giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu về sim điện thoại đẹp.

✔ Toàn bộ số đẹp bán ra đều là sim mới hoàn toàn, được đăng ký chính chủ, đảm bảo quyền sở hữu trọn đời cho mọi khách hàng.

✔ Cam kết giao sim tận nơi, nhanh nhất chỉ trong vòng 1 giờ trong khu vực nội thành Hà Nội và TP. HCM.

✔ Phương thức thanh toán linh hoạt bằng nhiều cách: chuyển khoản, đặt cọc, trả tiền trước, đặt giữ sim trước trả tiền sau. (áp dụng cho KH VIP)

✔ Là website đầu tiên áp dụng chính sách tích điểm và nâng hạng cho khách hàng sau mỗi lần mua sim.

✔ Có chương trình tặng tiền mặt lên đến 10% nếu khách hàng mua lần thứ 2 hoặc giới thiệu người khác đến mua sim và giao dịch thành công. Tặng kèm Voucher giảm giá nhân dịp sinh nhật khách hàng hoặc vào các ngày lễ lớn.

Đã có hàng trăm ngàn khách hàng trên khắp cả nước tin tưởng và lựa chọn simthe.vn làm địa chỉ uy tín để mua sim số đẹp giá rẻ. Vậy các bạn cũng hãy để chúng tôi hỗ trợ, tìm kiếm chiếc sim đẹp rẻ phù hợp nhất cho bạn nhé.

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Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ viễn thông An Phú Lộc

Địa chỉ: 176 Đồng Đen, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0937.486.486

Email: vietnamsimthe@gmail.com

Website: https://simthe.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/simthevietnam

Bản đồ chỉ đường: https://www.google.com/maps?cid=13482681714092248650

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