SCG ký hợp tác chiến lược với các đối tác Hàn Quốc

Đời sống 28/11/2020 07:55

Ngày 27/11 vừa qua tại Hà Nội, Công ty CP Xây dựng Smart Construction Group (SCG) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược với hai đối tác Hàn Quốc là Tập đoàn LIFTEC và công ty Kumkang Kind.

Cú bắt tay của SCG với 2 đối tác Hàn Quốc

Là một trong những công ty xây dựng hàng đầu tại Việt Nam, Smart Construction Group (SCG) đặc biệt chú trọng tìm đến các đối tác quốc tế lớn để đưa các kỹ thuật, công nghệ tiên tiến của thế giới áp dụng vào thi công dự án. Mới đây nhất vào ngày 27/11, SCG vừa chính thức ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược với thương hiệu lớn đến từ Hàn Quốc -  Tập đoàn LIFTEC.

Theo nội dung ký kết, SCG sẽ ưu tiên lựa chọn LIFTEC làm nhà cung cấp cẩu tháp, vận thăng cho các dự án mà SCG thực hiện. Được biết, LIFTEC là Tập đoàn Hàn Quốc chuyên sản xuất và phát triển kinh doanh nguồn cung ứng và vận hành dịch vụ trong lĩnh vực máy móc thiết bị xây dựng toàn thế giới. Trong gần 30 năm phát triển, LIFTEC luôn đi đầu trong cung cấp các giải pháp thiết bị xây dựng tổng thể với mạng lưới chi nhánh ở 10 quốc gia.

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Ông Lê Văn Nam - CEO Smart Construction Group (SCG) và ông You Kyung Nam - Chủ tịch Tập đoàn LIFTEC ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược

Chia sẻ về sự hợp tác với SCG, ông You Kyung Nam, Chủ tịch Tập đoàn LIFTEC bày tỏ: “Trong vai trò là đối tác chiến lược, chúng tôi hy vọng sẽ đồng hành cùng công ty SCG mang đến những sản phẩm chất lượng nhất và có sự cạnh tranh nhất định, đóng góp cho sự phát triển của SCG trong chiến lược chiếm lĩnh thị trường Việt Nam và tiến ra thế giới”.

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Ông You Kyung Nam - Chủ tịch Tập đoàn LIFTEC bày tỏ sự vui mừng khi hợp tác với SCG

Cũng trong ngày 27/11, SCG đã có buổi ký kết với đối tác Kumkang Kind. Theo đó, công ty Hàn Quốc này sẽ cung cấp và chuyển giao công nghệ thi công bằng hệ thống ván khuôn xây dựng do Kumkang Kind sản xuất cho SCG.

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Ông Huỳnh Tấn Quốc - Phó TGĐ SCG ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược với ông Jang Yeon -  General Sales Manager Công ty Kumkang Kind Vietnam

Kumkang Kind là đơn vị chuyên về ống thép và vật liệu xây dựng tổng hợp với hơn 40 năm kinh nghiệm. Sở hữu 8 nhà máy sản xuất ở Hàn Quốc và văn phòng đại diện tại 7 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, Kumkang Kind đang trên đà phát triển mạnh mẽ để trở thành một doanh nghiệp toàn cầu, xây dựng được niềm tin đối với khách hàng bằng việc tiến hành kiểm soát chất lượng chặt chẽ và không ngừng thử thách để phát triển công nghệ tiên tiến.

Đại diện Kumkang Kind cũng bày tỏ sự vui mừng khi hợp tác với SCG và cho biết, Kumkang Kind sẽ tích cực phát triển những công nghệ tiên tiến hơn để mang đến cho SCG những sản phẩm chất lượng tốt nhất.

Việc ký kết với LIFTEC và Kumkang Kind sẽ góp phần giúp SCG cao khả năng cạnh tranh, hợp tác phát triển hướng tới mục tiêu chung là cung cấp cho thị trường những dự án bất động sản có chất lượng tốt nhất. 

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Ông Lê Văn Nam - CEO Smart Construction Group (SGC)

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Văn Nam – CEO Smart Construction Group (SCG) cho biết: “Hướng tới việc đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật của công trình với tiến độ thi công nhanh nhất, đảm bảo an toàn và chi phí hợp lý cho chủ đầu tư, SCG luôn tỉ mỉ trong việc lựa chọn muốn hợp tác với các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng để tìm kiếm giải pháp tối ưu nhất khi thi công các dự án. Chúng tôi tin tưởng rằng, sự hợp tác giữa SCG với Tập đoàn LIFTEC và Kumkang Kind sẽ giúp cho các công trình mà SCG thực hiện đảm bảo được những yêu cầu cao nhất về chất lượng, an toàn, và tiến độ thi công.”

SCG – Đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ trong xây dựng

Từ khi thành lập đến nay, SCG đã gây được nhiều ấn tượng trên thị trường khi tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0 và kỹ thuật hiện đại trong ngành xây dựng, đặc biệt là các công trình nhà cao tầng, siêu cao tầng tại Việt Nam và khu vực với các gói thầu trị giá nhiều nghìn tỷ. Bên cạnh đó, công ty còn tham gia vào các lĩnh vực liên quan đến xây dựng hà tầng như cầu cảng, sân bay, metro…

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Sunshine City Sài Gòn, một trong các dự án do SCG làm tổng thầu thi công xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh

Những giải pháp thông minh mà SCG đang áp dụng có thể kể đến như giải pháp BIM, thi công full Top – Down… Đây là những công nghệ quen thuộc trên thế giới nhưng tại Việt Nam, việc áp dụng và phát huy hết tác dụng không dễ. SCG tự tin có đội ngũ nhân lực tay nghề cao, dày dạn kinh nghiệm, hoàn toàn có thể tối ưu hóa những lợi thế của công nghệ để áp dụng cho các dự án của mình.

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Từ khóa:   SCG công ty xây dựng Công ty CP Xây dựng

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