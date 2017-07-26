Sau vụ đốt xe, đánh đập vì hiểu lầm bắt cóc thôi miên, người dân trang bị ngay thứ này để bảo vệ mình

Đời sống 26/07/2017 13:10

Sau nhiều vụ đốt xe, bị đánh oan và hiểu lầm bắt cóc thôi miên, nhiều người dân đã cẩn thận trang bị ngay thứ này để bảo vệ mình.

Thời gian qua đã xảy ra khá nhiều vụ hiểu lầm thôi miên, bắt cóc dẫn đến hành hung đánh người, phá hủy tài sản khiến dư luận hoang mang lo lắng.

Điển hình là vụ đốt xe, đánh người ở xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà (Hải Dương) xảy ra vào ngày 21/7 vừa qua. Sự việc xảy ra khi hai người đàn ông dừng xe ghé vào một cửa hàng đồ gỗ, bỗng nhiên người phụ nữ là chủ cửa hàng xây xẩm mặt mày, nghi mình bị thôi miên cướp tài sản nên đã hô hoán “Thôi miên, thôi miên”. Bất chấp sự việc chưa rõ ràng, nhiều người dân lao vào đánh đập hai người đàn ông, thậm chí đốt rụi chiếc xe ô tô tiền tỷ.

Hai người đàn ông bị hành hung, xe ô tô bị đập phá - Ảnh: Internet
Hai người đàn ông bị hành hung, xe ô tô bị đập phá - Ảnh: Internet

Chiếc xe ô tô tiền tỉ bị thiêu rụi vì hiểu lầm bắt cóc - Ảnh: Internet
Chiếc xe ô tô tiền tỉ bị thiêu rụi vì hiểu lầm bắt cóc - Ảnh: Internet

Chỉ mấy ngày sau, dư luận lại xôn xao với thông tin hai người phụ nữ bán tăm bông từ thiện bị đánh đập dã man, chấn thương nặng do bị hiểu lầm bắt cóc trẻ em ở xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn (TP.Hà Nội).

Người phụ nữ bị đánh đập dã man vì hiểu lầm bắt cóc - Ảnh: Internet
Người phụ nữ bị đánh đập dã man vì hiểu lầm bắt cóc - Ảnh: Internet

Bất chấp lời giải thích chỉ là đi bán tăm bông từ thiện, hai người phụ nữ vẫn bị hành hung dã man, chấn thương nhiều chỗ trên cơ thể - Ảnh: Internet
Bất chấp lời giải thích chỉ là đi bán tăm bông từ thiện, hai người phụ nữ vẫn bị hành hung dã man, chấn thương nhiều chỗ trên cơ thể - Ảnh: Internet

Sau hàng loạt những sự việc hiểu lầm bắt cóc, một số người đi ô tô đã nghĩ ra cách khá hài hước để hạn chế khả năng bị tấn công. Đó là viết tờ giấy thông báo rõ rằng mình không phải kẻ bắt cóc để dán lên kính xe ô tô.

Những hành động hài hước đề phòng bị hiểu nhầm bắt cóc trẻ em
Nhân viên ngân hàng thông báo rõ mục đích đậu xe ô tô để tránh bị dính đòn oan - Ảnh: Internet

Những hành động hài hước đề phòng bị hiểu nhầm bắt cóc trẻ em
Đi tìm đồng đội thôi, không phải bắt cóc thôi miên - Ảnh: Internet

Những hành động hài hước đề phòng bị hiểu nhầm bắt cóc trẻ em
Chỉ là đi thăm người nhà nhưng cứ cẩn thận cũng không thừa - Ảnh: Internet

Những hành động hài hước đề phòng bị hiểu nhầm bắt cóc trẻ em
Nói rõ tên tuổi và mục đích làm việc vì sợ bị đòn oan, đốt xe - Ảnh: Internet

Sau khi những hình ảnh được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra rất thích thú với cách thức phòng thân kiểu mới này. Bên cạnh ý kiến cho rằng đây chỉ là trò đùa vui khá thừa thãi, không ít người lại cảm thấy cẩn thận chẳng bao giờ là thừa, tránh bị đòn oan uổng.

"Không những dán giấy trên kính xe mà giờ phải làm cái biển in đậm TÔI KHÔNG PHẢI BẮT CÓC dán hẳn trước ngực cho an tâm", Lâm Nguyễn bình luận hài hước.

“Giờ anh em đi mua gỗ tránh đi Fortuner, tránh tiếp xúc với những người có vấn đề về huyết áp, tránh hỏi đường trẻ nhỏ khi đầu vẫn đội mũ bảo hiểm, tránh lai vãng nơi đất khách khi nhìn thấy mấy người đang cầm điện thoại vuốt vuốt, tránh nhìn trẻ em với ánh mắt trìu mến, dặn mẹ hay bố tránh nựng trẻ nhỏ khi đi ăn cưới hoặc đi đám xa nhà, tránh bất cứ nơi đâu. Đề nghị mặc áo có in logo "Không phải bắt cóc" in full trên áo trên mũ và trên tất cả các chỗ trống”, một thành viên trong một nhóm kín chuyên về ô tô hài hước cho biết.

Vụ đánh đập dã man 2 phụ nữ vì nghi bắt cóc: Người tung tin giả là hot girl bán mỹ phẩm

Vụ đánh đập dã man 2 phụ nữ vì nghi bắt cóc: Người tung tin giả là hot girl bán mỹ phẩm

Hai người phụ nữ đi bán tăm bông bị đánh đập dã man vì nghi bắt cóc trẻ em ở Sóc Sơn - Hà Nội. Người phao tin giả gây hoang mang dư luận là một hot girl bán mỹ phẩm.

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