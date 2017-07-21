Nghi bắt cóc trẻ em, người dân đốt xe ô tô, bắt giữ nhóm người lạ mặt

Xã hội 21/07/2017 07:30

Nghi ngờ 3 đối tượng bắt cóc trẻ em, người dân đã bắt giữ đồng thời đốt luôn chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Fortuner.

 

Video ghi lại cảnh người dân đốt ô tô

Được biết, sự việc xảy ra tại Hồng Lạc, Thanh Hà (Hải Dương). Theo thông tin được đăng tải trên các trang mạng xã hội vào tối 20/7, người dân nghi ngờ các đối tượng này dùng xe ô tô bắt cóc trẻ em nên đã bắt giữ và đốt xe.

Nghi bắt cóc trẻ em, người dân đốt xe ô tô, bắt giữ nhóm người lạ mặt
Vụ việc được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội - Ảnh: Facebook

Cụ thể như sau: "Vụ việc đang xảy ra tại Hồng Lạc - Thanh Hà. Bắt được 3 đối tượng đi xe 7 chỗ thôi miên 1 chị nhà bán hàng. Dân đã đốt xe 7 chỗ và giờ công an đang có mặt làm việc rồi. Sợ quá, mọi người cẩn thận nhé. Dù già hay trẻ đều cần khóa cổng và cửa cẩn thận".

Sau khi sự việc xảy ra, công an huyện Thanh Hà đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành điều tra. Theo kết quả ban đầu, thông tin cho rằng nhóm người đi xe ô tô có hành vi thôi miên, bắt cóc trẻ em là sai sự thật. 

Nghi bắt cóc trẻ em, người dân đốt xe ô tô, bắt giữ nhóm người lạ mặt

Nghi bắt cóc trẻ em, người dân đốt xe ô tô, bắt giữ nhóm người lạ mặt
Chiếc xe ô tô hiệu Fortuner bị người dân đập phá, đốt cháy vì nghi ngờ nhóm người này có hành vi bắt cóc trẻ em - Ảnh: Facebook

Nghi bắt cóc trẻ em, người dân đốt xe ô tô, bắt giữ nhóm người lạ mặt
Rất đông người dân tập trung lại để theo dõi sự việc - Ảnh: Facebook

Ông Vũ Xuân Hài - Chủ tịch UBND xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà trả lời phóng viên báo Vietnamnet: "Việc người dân đập phá và đốt chiếc xe ô tô của nhóm người này là có thật. Tuy nhiên, những thông tin đăng tải trên mạng cho rằng những người này có hành vi bắt cóc trẻ em là sai sự thật".

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều những tin đồn thất thiệt khiến người dân vô cùng hoang mang. Do đó, khi tiếp thu thông tin trên mạng xã hội, bạn cần biết cách chọn lọc. Người dùng cần tìm hiểu rõ trước khi chia sẻ bất cứ thông tin gì trên mạng xã hội để tránh tiếp tay cho kẻ xấu hay vi phạm pháp luật.

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