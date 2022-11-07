Sacombank ‘bắt tay’ Dai-ichi Life triển khai chương trình ưu đãi hoàn tiền cho khách hàng

Tham gia bảo hiểm tại Sacombank, ngoài các danh mục sản phẩm và quyền lợi đa dạng, khách hàng còn nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn như miễn phí chuyển đổi trả góp 0% khi thanh toán và đăng ký trả góp phí bảo hiểm, ưu đãi lãi suất tiền gửi, tiền vay, ưu đãi phí thường niên thẻ tín dụng, được hỗ trợ các giải pháp giúp thuận tiện hơn khi đóng phí như dịch vụ ủy thác thanh toán tự động…

Đồng thời, khách hàng cũng sẽ có cơ hội tham gia liên tục các chương trình khuyến mại hấp dẫn do Sacombank triển khai.

Sản phẩm An tâm Đầu tư có tính linh hoạt cao, không chỉ giúp khách hàng đầu tư, gia tăng tài sản hiệu quả thông qua danh mục đầu tư đa dạng với 5 Quỹ liên kết đơn vị (Quỹ Dẫn đầu, Quỹ Tài chính Năng động, Quỹ Tăng trưởng, Quỹ Phát triển và Quỹ Bảo toàn) cùng tỷ suất sinh lời hấp dẫn, mà còn bảo vệ nhà đầu tư trước những rủi ro trong cuộc sống đến 99 tuổi.

Sản phẩm An tâm Hạnh phúc giúp khách hàng bảo vệ tài chính gia đình một cách tối ưu, thời gian bảo vệ đến 100 tuổi, được kèm thêm một người thân với quyền lợi bảo hiểm tai nạn mà không tăng phí với thời hạn hợp đồng từ 11 năm - 100 năm.

Sản phẩm Đại gia An phúc là một điểm tựa vững chắc về tài chính cho mỗi gia đình tham gia bảo hiểm, người mua sẽ không còn lo lắng về những rủi ro trong cuộc sống với số tiền bảo hiểm cao nhưng mức phí đóng hằng năm thấp. Tuổi tham gia từ 0 - 60 tuổi, kết thúc hợp đồng tối đa ở 70 tuổi.

Sản phẩm Nâng bước tương lai đồng hành cùng các bậc phụ huynh chắp cánh tương lai cho con với kế hoạch tài chính phù hợp cùng quyền lợi ưu tiên tuyển sinh tại các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước. Độ tuổi tham gia từ 0 - 60 tuổi với các thời hạn hợp đồng 12 năm, 15 năm, 18 năm và 21 năm, tùy theo mục tiêu của khách hàng.

Bảo hiểm ung thư K-Care là sản phẩm bảo hiểm online đầu tiên được triển khai thông qua Sacombank Pay với mức phí tham gia chỉ từ 8.000 đồng/ngày.

Khách hàng có thể tham gia mọi lúc mọi nơi và nhận được sự bảo vệ nhanh chóng. Thời hạn bảo vệ đến 25 năm với mức phí không đổi trong suốt thời gian tham gia, bảo vệ đa dạng các bệnh ung thư phổ biến tại Việt Nam.

Đặc biệt, sản phẩm còn tích lũy và thực hiện hoàn phí lên đến 50% tổng phí đóng khi đáo hạn (áp dụng khi không phát sinh quyền lợi bảo hiểm).