Sacombank ‘bắt tay’ Dai-ichi Life triển khai chương trình ưu đãi hoàn tiền cho khách hàng

Bên cạnh đó, khách hàng cá nhân khi tham gia mới hợp đồng bảo hiểm nhân thọ như: An tâm Hạnh phúc, An tâm Đầu tư, Đại gia An phúc, Nâng bước tương lai, K-care sẽ nhận được mức ưu đãi hoàn tiền lên đến 25% phí đóng năm đầu tiên, tối đa 100 triệu đồng/khách hàng.

Các doanh nghiệp đang giao dịch với Sacombank và đối tác liên kết cũng được ưu đãi đến 30% phí đóng năm đầu tiên dành cho cán bộ nhân viên và doanh nghiệp, áp dụng đến 31/12/2022.