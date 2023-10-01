Rủ nhau đi tắm suối, 2 học sinh tử vong thương tâm

Đời sống 01/10/2023 14:01

Rủ nhau đi chơi thác, tắm suối 2 cháu trai không may đuối nước tử vong thương tâm.

Dẫn theo thông tin từ Pháp Luật TP.HCM, ngày 1-10, ông Trần Văn Nhơn, Chủ tịch UBND xã Kông Lơng Khơng (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai học sinh Trường THCS Kông Lơng Khơng tử vong. Hai cháu gặp nạn là Đ.V.Đ (11 tuổi) và Đ.V.K (12 tuổi, ngụ làng Mơhra-Đáp, xã Kông Lơng Khơng).

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 30-9, nhóm năm học sinh ở cùng làng, trong đó có cháu Đ.V.Đ và Đ.V.K rủ nhau đi chơi thác ở suối đầu nguồn, thuộc xã Tơ Tung. Trong lúc tắm, hai cháu Đ.V.Đ và Đ.V.K không may bị đuối nước.

Theo thông tin từ Báo Nhân Dân, hai em nhỏ đi cùng thấy vậy liền chạy đi tìm người cứu, tuy nhiên, do suối ở xa khu dân cư nên lúc mọi người đến nơi thì các cháu đã tử vong.

Rủ nhau đi tắm suối, 2 học sinh tử vong thương tâm - Ảnh 1
Đoạn suối xã Tơ Tung nơi 2 cháu cháu Đ.V.Đ và Đ.V.K đuối nước - Ảnh: Báo Nhân Dân

Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Kông Lơng Khơng và huyện Kbang đã đến chia buồn và hỗ trợ 2 gia đình làm thủ tục mai táng cho 2 cháu.

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