Rộ tin đồn đeo khẩu y tế màu đen bị phù mỏ, tróc da đầu?

Mới đây, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ một bài viết của tài khoản N.H.S về các tác hại nguy hiểm do sử dụng khẩu trang y tế màu đen. Theo đó, người này viết: "Mọi người hãy tránh xa khẩu trang y tế màu đen, nghe nói khẩu trang này do nước ngoài nhập về Việt Nam để hại dân mình. Mình đeo 1-2 ngày không sao, nhưng 1 tuần sau lại có những hiện tượng này. Mọi người tránh xa ra nhé". Kèm nội dung đăng tải là hình ảnh một chàng trai với mồm bị xưng phù và phần da đầu bị tróc, nổi mủ...

Thông tin nhanh chóng nhận được gần 4.000 lượt chia sẻ, hàng nghìn bình luận từ dân mạng. Trong đó, đa số mọi người đếu tỏ ra hoang mang và muốn biết thực hư của lời đồn. Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng, người này đang bịa chuyện không có căn cứ để câu like, nổi tiếng trên mạng.

"Hư cấu, định câu like à. Nghĩ sao đeo khẩu trang mà trên chán bị như vậy, còn bạn bị sưng miệng là do giỡn chụp hình hôn con rùa nào bị nó cắn ở Hà Nội" - thành viên Nguyễn Hải Oanh vạch trần.

Thành viên Anh Thư bày tỏ: "Thứ nhất, ảnh chụp khẩu trang kia cũng có bài đăng rồi nhé. Thứ 2, đội khẩu trang lên đầu là mốt mới 2016 à? Thứ 3, tay người cầm khẩu trang khác hoàn toàn với tay của người sờ lên chán nhé.. Thứ 4, nhìn lông mày cũng thấy là 2 người khác nhau rồi".

Theo giới thiệu trên tài khoản N.H.S, chàng trai hiện sống tại Tây Nguyên. Nếu ghé qua trang cá nhân của người này, mọi người hầu như đều thấy anh chia sẻ các hình ảnh phản cảm, giựt tít... với mục đích thu hút sự chú ý.

Trước việc bạn trẻ lạm dụng mạng xã hội để thực hiện các chiêu trò gây chú ý, PGS. TS Huỳnh Văn Sơn - Phó Chủ tịch Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam cho rằng, không ít bạn trẻ đặt cược cả cuộc đời mình cho sự nổi tiếng. Kẻ thù lớn nhất sẽ hủy hoại cả cuộc đời mình đó chính là sự ham hố của bản thân.

"Nổi tiếng bằng thực lực, nổi tiếng bằng chiêu trò, nổi tiếng sau một đêm, hay bằng những phát ngôn… Song song với sự nổi tiếng ấy sẽ được gì, mất gì? Liệu sự nổi tiếng ấy có tồn tại lâu bền? Không ít bạn trẻ cứ vô tư nổi tiếng sau một đêm, sau một chiêu trò giật gân… Nhưng các bạn cũng cần quen dần với sự tai tiếng nếu thiếu cẩn trọng… Và biết đâu sự vô tư ấy lại chính là cửa tử, đẩy cuộc sống lệ thuộc vào hào quang ảo. Chẳng cần thiết tha đến cảm xúc hay sự phản ứng của người khác dù cho đó là người thân, người ta yêu thương, ruột thịt hoặc thậm chí là người chung sống miễn sao được nhận diện, chửi mặt, mắng tên cũng cam lòng. Đó là những hành động minh chứng cho sự thiếu tỉnh táo và thiếu lòng nhân ái. Sự tàn nhẫn ấy không chỉ với người thân mà cả những người có liên quan và đặc biệt là nhân phẩm của chính mình” - PGS. TS Huỳnh Văn Sơn cho biết.

Tiến sĩ Tâm lý Vũ Thu Hương - giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội - cho rằng, giới trẻ hiện nay có quá ít sân chơi lành mạnh, điều này khiến họ mải mê chạy theo những giá trị ảo từ mạng xã hội.

“Nhà trường và gia đình cần đẩy mạnh cách quản lý và có những bài học về cư xử đúng mực trên mạng xã hội cho học sinh” - tiến sĩ cho hay.

Theo tìm hiểu, trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại khẩu trang, từ vải thông thường đến khẩu trang y tế, khẩu trang than hoạt tính rồi đến cả những loại khẩu trang chuyên dụng. Gần đây, trên một số tờ báo đăng bức ảnh gây ngạc nhiên là có một hội nghị hơn 1.000 nhà khoa học tại Hàn Quốc lại chỉ có lác đác vài người đeo khẩu trang dù đang có dịch MERS-CoV lưu hành. Vậy khẩu trang có giúp phòng được các bệnh lây truyền qua đường hô hấp?

Khẩu trang vải thông thường được may từ 2 lớp vải. Nó chỉ ngăn được một phần các giọt bắn nên có giá trị rất ít trong việc phòng lây truyền bệnh qua đường hô hấp. Chủ yếu khẩu trang này ngăn chúng ta hít phải các hạt bụi, khói khi đi lại ngoài đường.

Khẩu trang y tế hay còn gọi là khẩu trang phẫu thuật tuy mỏng nhưng thường được làm bằng 3 lớp vải không dệt và tiệt trùng kỹ càng. Loại khẩu trang này thường có các nếp gấp và một thanh chì giúp khẩu trang ôm khít vào mặt người đeo. Khẩu trang y tế có thể ngăn được hầu hết các giọt bắn nên có thể giúp chúng ta phòng ngừa được nhiều bệnh lây truyền qua giọt nhỏ nhưng không ngăn được lây truyền qua không khí.

Do đặc tính và khả năng phòng bệnh của từng loại khẩu trang khác nhau, nên việc sử dụng khẩu trang trong phòng bệnh cũng phải phù hợp

Khẩu trang vải chỉ có tác dụng phòng khói, bụi, không dùng để phòng lây bệnh qua đường hô hấp.

Khẩu trang y tế giúp bảo vệ người lành, ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua giọt nhỏ nhưng không ngăn được các bệnh lây truyền qua không khí. Khẩu trang y tế được khuyến cáo cho mọi người đeo khi vào các phòng chờ trong bệnh viện, khi tiếp xúc, chăm sóc bệnh nhân trong thời gian không quá lâu.

Cần hết sức lưu ý khi đeo phải cho cạnh có thanh chì lên phía trên sống mũi. Dùng tay bóp thanh chì ôm khít vào sống mũi, sau đó bạn kéo các nếp khẩu trang cho ôm kín miệng và cằm. Nên nhớ là khẩu trang này làm bằng vải không dệt nên chỉ dùng được một lần, nếu giặt đi dùng lại thì các sợi vải bị xô lệch nên chúng sẽ không còn tác dụng phòng bệnh.