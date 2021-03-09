Rau diếp cá có tác dụng gì với da mặt? Hướng dẫn cách làm đẹp với rau diếp cá

Rau diếp cá có phần tinh dầu có chứa mùi tanh, mang đến tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn rất mạnh. Nhờ đó, giúp điều trị các nốt mụn sưng đỏ trên da hữu hiệu.

Rau diếp cá có tác dụng gì với da mặt là điều được phái đẹp quan tâm. Diếp cá không chỉ được dùng làm rau mùi ăn kèm trong các bữa ăn giúp kích thích tiêu hóa. Mà còn được sử dụng trong ngành công nghiệp làm đẹp bởi tính an toàn và hiệu quả cao.

Diếp cá tươi còn có chứa hàm lượng vitamin A và beta-carotene (1 loại hợp chất khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A) dồi dào. Sẽ mang đến tác dụng tăng cường sức đề kháng, tăng sức đề kháng cho làn da.

Trong rau diếp cá có chứa hợp chất Quercitrin, Isoquercitrin giúp thanh nhiệt, giải độc hiệu quả. Giúp loại bỏ những chất độc, cặn bã dư thừa bên trong cơ thể, thanh lọc từ bên trong. Từ đó, giúp da bạn trở nên sáng đẹp và khỏe mạnh hơn.

Rau diếp cá giúp điều trị mụn và làm mờ vết thâm

- Cách sử dụng:

+ Cho 1 thìa nước lá diếp cá và 1 thìa nước lô hội vào chén nhỏ. Trộn đều để tạo được hỗn hợp sánh mịn.

+ Thoa lên da mặt nhẹ nhàng trong 15 phút và rửa lại bằng nước sạch.

+ Kiên trì dùng loại mặt nạ này 2-3 lần/tuần đến khi thấy hiệu quả rõ rệt thì giảm xuống 1 lần/tuần.

Công dụng:

+ Nước ép rau diếp có chứa tính chất kháng khuẩn cao giúp các nốt mụn xẹp đi và giảm tấy đỏ.

+ Tinh chất lô hội giúp se khít lỗ chân lông và hỗ trợ tích cực trong việc điều trị vết thâm.

Mặt nạ rau diếp cá lô hội

Lưu ý: Để tăng cao hiệu quả điều trị mụn, bạn có thể kết hợp uống 1-2 ly nước diếp cá vào bữa sáng và bữa trưa.

2. Giúp da săn chắc, điều tiết da nhờn

Dùng 1 nắm lá diếp cá cùng ít muối đem xay nhuyễn để tạo thành hỗn hợp sệt, bôi lên mặt. Đây là hỗn hợp mang đến hiệu quả săn chắc, điều tiết chất nhờn trên da hiệu quả. Đồng thời, giúp thải độc trên da và ngăn ngừa tình trạng mụn trứng cá.

Bên cạnh đó, để tăng hiệu quả cao hơn, có thể thêm gel lô hội vào hỗn hợp. Giúp se lỗ chân lông và làm giảm vết thâm do mụn.

Dùng 1 nắm lá diếp cá cùng ít muối đem xay nhuyễn để tạo thành hỗn hợp sệt, bôi lên mặt

3. Làm mịn da

+ Dùng 1 nắm rau diếp cá, đem rửa sạch và nghiền nát. Dùng bông mềm để thấm nước cốt từ rau để lau nhẹ lên da mặt và cổ.

+ Vỗ nhẹ khắp mặt để nước cốt thấm sâu. Thư giãn 15 phút rồi rửa lại thật sạch bằng nước lạnh.

Ngay từ lần đầu tiên áp dụng bạn sẽ thấy được hiệu quả trên da.

4. Dưỡng da mềm mịn

+ Rửa sạch rau diếp cá, đem nghiền nát và vắt lấy nước cốt. Dùng bông mềm thấm phần nước cốt, lau nhẹ lên da mặt và cổ.

+ Tiếp đó, vỗ nhẹ khắp mặt để tinh chất từ nước cốt diếp cá thấm sâu vào da. Giữ lớp dung dịch này trên mặt khoảng 15 phút rồi rửa sạch.

Hoặc cũng có thể để mặt nạ này qua đên, bởi nước cốt diếp cá thẩm thấu rất nhanh, da mặt trông như có một lớp màng mỏng tự nhiên. Chỉ cần rửa mặt nhẹ nhàng vào ngày hôm sau, bạn sẽ cảm nhận rõ sự mềm mại và mát dịu trên da.

Rau diếp cá giúp dưỡng da trắng, mềm mịn

5. Trị nám da hiệu quả

+ Chuẩn bị khoảng 20 lá diếp cá và 2 củ cải trắng. Rửa sạch những nguyên liệu này rồi cho vào máy sinh tố xay nhuyễn lấy nước cốt.

+ Vệ sinh da mặt thật sạch và bôi dung dịch lên vùng da bị nám trong vòng 15 phút.

+ Kết hợp mát-xa nhẹ nhàng để tăng khả năng thẩm thấu. Cuối cùng, rửa lại bằng nước sạch.

+ Kiên trì thực hiện từ 2 lần/tuần bạn sẽ cảm nhận được vùng da thâm nám dần mờ đi và sáng hồng hơn.

Mặt nạ lá diếp cá và củ cải trắng giúp trị nám

6. Dưỡng trắng da

Nguyên liệu: 20 lá diếp cá, 1 thìa mật ong rừng

Trộn 1 muỗng mật ong nguyên chất và 1 muỗng nước cốt diếp cá. Thoa đều hỗn hợp này lên da mặt. Mật ong có tác dụng dưỡng ẩm, kháng khuẩn, dưỡng da sáng và mịn màng hơn. Đồng thời giúp chống lão hóa, giảm vết mụn sưng tấy.

Lưu ý không lạm dụng việc đắp mặt nạ, tần suất tốt nhất là 2 – 3 lần/tuần, trong khoảng 15 – 20 phút.

7. Lưu ý khi sử dụng rau diếp cá cho mục đích làm đẹp

+ Rửa sạch da mặt sau khi đắp mặt nạ:

Nếu không rửa sạch sẽ để lại mùi tanh khó chịu hoặc để lại màu xanh trên da rất khó rửa. Khiến da mặt dễ bị bắt nắng, trở nên đen sạm hoặc tạo điều kiện để vi khuẩn tăng cường tấn công. Do đó, sau khi đắp mặt nạ xong, bạn nên rửa sạch da mặt càng kỹ càng tốt.

+ Kết hợp ngoài bôi trong uống:

Ngoài việc sử dụng nước cốt để bôi bạn nên ép rau diếp cá thành nước sống để uống. Lưu ý, uống 1 ngày 1 lần và đắp mặt nạ 3 lần/ tuần. Kiên trì thực hiện cùng lúc sau 1 thời gian sẽ cho hiệu quả đáng kể.

+ Để mặt nạ lá diếp cá phát huy hiệu quả tốt nhất, bạn nên dùng trước khi đi ngủ vì lúc đó làn da đã được nghỉ ngơi và có thể hấp thụ dưỡng chất tốt nhất.

+ Không đắp mặt nạ diếp cá quá nhiều. Chỉ nên đắp mặt nạ 2-3 lần/ tuần và mỗi lần khoảng 15-20 phút. Tránh đắp mặt nạ tại các vùng da nhạy cảm như mắt, lông mày hay khóe miệng…

Ngoài việc sử dụng nước cốt để bôi bạn nên ép rau diếp cá thành nước sống để uống

8. Làm đẹp với rau diếp cá có tốt không?

Rau diếp cá có thành phần đến 80% là nước nên giúp cân bằng độ pH rất tốt, đặc biệt là đối với da dầu. Bên cạnh đó, rau diếp cá chứa giàu Lycopen giúp ngăn chặn tia UV, làm mờ thâm, xóa nám và giảm tàn nhang và giúp da mặt trắng sáng hơn sau một thời gian dài kiên trì sử dụng.

Đặc biệt, rau diếp cá có tính kháng viêm mang đến tác dụng rất tốt, giúp sát trùng và hỗ trợ phục hồi tế bào da suy yếu. Thường xuyên đắp mặt nạ rau diếp cá sẽ giúp nhẹ nhàng thổi bay các nốt mụn thâm li ti và mang đến làn da như ý muốn.

9. Có nên đắp mặt nạ diếp cá hàng ngày không?

Nắm bắt các công dụng của rau diếp cá trong làm đẹp, nhiều chị em liền mau chóng áp dụng, nhưng lại băn khoăn không biết có nên đắp mặt nạ diếp cá hàng ngày không?

Câu trả lời là KHÔNG. Làn da cần quãng nghỉ, vì thế khi lạm dụng đắp mặt nạ diếp mỗi ngày sẽ khiến làn da trở nên bội thực và yếu dần đi. Kèm theo đó là sự bào mòn bề mặt da, làm mất đi độ ẩm tự nhiên trên da.

Tốt nhất là nên đắp mặt nạ diếp cá 2-3 lần/tuần và chăm sóc, che chắn làn da cẩn thận sau khi đắp. Với từng cơ địa và loại da mà kết quả đạt được khi dùng loại mặt nạ này cũng không giống nhau.

Tần suất phù hợp nhất là đắp mặt nạ diếp cá trị mụn ẩn là từ 2 đến 3 lần một tuần và cần che chắn bảo vệ da thật kỹ trước ánh nắng mặt trời sau khi đắp. Tùy thuộc vào cơ địa và loại da thì kết quả của loại mặt nạ này mang lại cho mỗi người là khác nhau. Thực tế một số người không phù hợp sẽ gây kích ứng da.

Tốt nhất là nên đắp mặt nạ diếp cá 2-3 lần/tuần và chăm sóc, che chắn làn da cẩn thận sau khi đắp

Làm đẹp với rau diếp cá là giải pháp rất hữu hiệu cho những ai đang kiếm tìm một làn da láng bóng và mềm mịn. Trên đây là giải đáp chi tiết cho thắc mắc Rau diếp cá có tác dụng gì với da mặt cùng những thông tin liên quan. Hy vọng sẽ giúp bạn đọc có thêm nhiều kiến thức hữu ích.