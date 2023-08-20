Quảng Trị: Bé gái 8 tuổi bị bắt cóc khi đang chơi ở vỉa hè

Đời sống 20/08/2023 08:49

Khi đang chơi ở vỉa hè, bé gái 8 tuổi ở Quảng Trị bị bắt cóc. Khoảng 30 phút truy đuổi, người dân và lực lượng công an bắt được nghi phạm.

Dẫn theo thông tin từ Báo VTC News, đêm 19/8, lãnh đạo Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra nghi phạm có hành vi bắt cóc trẻ em. Hiện danh tính nghi phạm chưa được lực lượng chức năng công bố.

Trước đó, khoảng 20h ngày 19/8, bé gái tên Tr.A. (8 tuổi, trú thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) được người thân dẫn ra chơi tại khu vực vỉa hè Quốc lộ 1A đoạn trước cổng làng Hà Xá.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, lúc này đối tượng đi xe máy tới tiếp cận cháu bé rồi chở cháu bé đi dọc theo tuyến Quốc lộ 1A ra TP. Đông Hà, chạy lên đường Quốc lộ 9.

Quảng Trị: Bé gái 8 tuổi bị bắt cóc khi đang chơi ở vỉa hè - Ảnh 1
Công an bắt giữ đối tượng - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Sau khi phát hiện sự việc, người thân cháu bé truy đuổi và trình báo lực lượng công an. Đối tượng bắt cóc bị bắt giữ tại tuyến đường trên địa bàn xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Lãnh đạo UBND huyện Cam Lộ cho biết, hiện Công an huyện đang phối hợp với Công an huyện Triệu Phong điều tra vụ việc.

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