Quảng Trị: 2 xe máy chạy tốc độ cao va chạm mạnh khiến 5 người thương vong

Đời sống 05/07/2023 10:20

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương được đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa. 2 trong số đó bị thương nặng, phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng 5/7, Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người chết, 4 người bị thương.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 4/7, tại tuyến đường Hùng Vương nối dài đoạn qua khóm 7 (thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa), 2 xe máy (chưa xác định được người điều khiển) trong lúc di chuyển với tốc độ cao đã xảy ra va chạm với nhau dẫn đến biến dạng.

Quảng Trị: 2 xe máy chạy tốc độ cao va chạm mạnh khiến 5 người thương vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Dẫn tin từ báo Dân Việt,tại hiện trường, 2 xe môtô biến dạng. Hồ Văn C. (24 tuổi, trú tại thôn Cóc, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa) tử vong tại chỗ; Hồ Văn Th. (14 tuổi, thôn Mới, xã Hướng Linh), Hồ Văn T. (19 tuổi, trú tại thôn Trằm, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa), Hồ Văn M. (36 tuổi, trú tại thôn Cóc, xã Hướng Linh), Hồ Văn L. (15 tuổi, trú tại thôn Trằm, xã Hướng Tân) bị thương.

Trong đêm 4/7, cả 4 người bị thương được đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa. 2 trong số 4 người bị thương nặng, phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Được biết, thời gian gần đây, lực lượng công an giao thông ở huyện Hướng Hóa đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nhiều trường hợp vi phạm giao thông. Tuy nhiên, tình trạng thanh thiếu niên điều khiển môtô phóng nhanh, vượt ẩu vẫn còn xảy ra.

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