Trong số nạn nhân ngộ độc, chỉ còn một người thở máy, các bệnh nhân khác đã ngồi dậy và giao tiếp được.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, chiều 21/3, Tiến sĩ Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, tình hình sức khỏe của 8 bệnh nhân ngộ độc cá chép ủ chua đã có tiến triển tốt. Hiện chỉ còn 1 bệnh nhân thở máy là Hồ Văn Điều (57 tuổi), các bệnh nhân khác không còn thở máy, đã ngồi dậy và nói chuyện được. Ông Mười cho biết sáng nay, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện ở Quảng Nam hội chẩn với các chuyên gia bệnh viện Chợ Rẫy và thống nhất như hội chẩn dùng thuốc kháng sinh Meronem chống nhiễm trùng đa kháng kịp thời cho bệnh nhân.

Nhiều bệnh nhân không còn thở máy, sức khỏe ổn định. Ảnh: Danviet Trước đó tại miền núi Quảng Nam, từ ngày 7/3 đến nay đã xảy ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm với 10 người có diễn biến nặng phải nhập viện điều trị thở máy liên quan đến cá chép ủ chua, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Sau khi nhận thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam tiến hành điều tra, xác minh và lấy mẫu thực phẩm, mẫu bệnh phẩm gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia. Trong cả 2 vụ ngộ độc thực phẩm trên, những người bị ngộ độc là dân tộc Gié Triêng.

Theo đó, Viện Pasteur Nha Trang tiếp nhận một mẫu thức ăn là món cá chép làm chua trong vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra ngày 7.3. Trung tâm An toàn thực phẩm khu vực miền Trung – Viện Pasteur Nha Trang đã kiểm nghiệm tác nhân nghi ngờ. Qua đó xác định, mẫu món cá chép làm chua dương tính với vi khuẩn Clostridium botulinum type E. Lãnh đạo tỉnh đã xuống hỏi thăm sức khỏe các bạn nhân. Ảnh: Thanhnien Cũng theo ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cùng với việc truy tìm nguyên nhân, ngành y tế Quảng Nam cũng phát đi khuyến cáo người dân không sử dụng các món ăn được chế biến liên quan món cá chép ủ chua. Ngoài ra, không sử dụng các thực vật lạ, có nguy cơ gây ngộ độc như nấm rừng, cây, củ, quả rừng lạ, côn trùng; cần có biện pháp chế biến đảm bảo an toàn đối với các sản phẩm mang tính truyền thống hoặc tập quán của địa phương, không sử dụng sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu ôi thiu, mốc, hỏng…

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