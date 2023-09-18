2 thanh niên xảy ra mâu thuẫn trong quán nhậu (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) dẫn đến xô xát, một người bị tấn công sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, ngày 18-9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Công an huyện Tiên Phước đang tạm giữ hình sự đối với Trần Hoàng Phi (33 tuổi, ngụ xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) để điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại một quán nhậu trên địa bàn.

Trần Hoàng Phi cầm dao, vỏ chai bia đâm vào người N.T.B. khiến B. bị thương và tử vong trên đường đi cấp cứu. Ảnh minh họa: Internet.

Theo thông tin từ VTC News, trước đó, khoảng 22h30 ngày 15/9, tại một quán nhậu ở thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, giữa N.T.B. (29 tuổi, trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước) và Trần Hoàng Phi (33 tuổi, trú xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước) xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Trần Hoàng Phi cầm dao, vỏ chai bia đâm vào người N.T.B. khiến B. bị thương và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Nhận được thông tin, Công an huyện Tiên Phước cùng Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm, đồng thời truy bắt đối tượng Phi.

Đến 2h30 ngày 16/9, Trần Hoàng Phi đến Công an huyện Tiên Phước đầu thú.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.

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