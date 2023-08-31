TP.HCM: Mâu thuẫn khi giật đồ cúng cô hồn, nhóm thanh niên chém 3 người nhập viện

Đời sống 31/08/2023 19:26

Do xảy ra mâu thuẫn trong lúc giật đồ cúng cô hồn tại Quận 11 (TP.HCM), nhóm thanh niên rời đi sau đó mang hung khí quay lại chém 3 người bị thương nhập viện. 

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 31/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 11, TPHCM, đang trích xuất camera an ninh, truy xét nhóm thanh niên chém ba người bị thương trên đường Nguyễn Thị Nhỏ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, chủ nhà bán sơn nước trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường 16, quận 11 vừa cúng xong con heo quay. Nhóm thanh niên (khoảng hơn chục người) chuyên đi "giật cô hồn", đồ cúng, đi trên nhiều xe máy, đi ngang qua thấy nên dừng lại chờ lấy thịt heo _ Theo báo Tuổi Trẻ.

TP.HCM: Mâu thuẫn khi giật đồ cúng cô hồn, nhóm thanh niên chém 3 người nhập viện - Ảnh 1
Công an phong toả để điều tra, truy xét vụ 3 người bị chém thương tích bởi nhóm thanh niên tranh nhau "giật cô hồn". Ảnh: Báo Dân Trí. 

Vietnamnet đưa tin, trong lúc chờ gia chủ cúng xong để xông vào “giật cô hồn”,  nhóm thanh niên phát sinh mâu thuẫn với 1 tài xế xe ba gác đậu trên vỉa hè. Hai bên suýt ẩu đả với nhau nhưng những người xung quanh kịp thời can ngăn.

Nhóm thanh niên bỏ đi nhưng lúc sau quay lại với hung khí trên tay xông vào tấn công người. Chủ nhà vừa cúng xong bị chém thương tích. Tài xế xe ba gác và 1 người dân gần đó cũng bị nhóm này tấn công gây thương tích.

Nhóm thanh niên sau đó thản nhiên kéo đi.  3 nạn nhân bị thương được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Nhận tin báo, cảnh sát có mặt khám nghiệm hiện trường và truy xét nhóm thanh niên gây ra vụ việc.

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