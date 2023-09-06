Trong lúc uống bia xảy ra mâu thuẫn, người đàn ông đã dùng dao bầu tấn công khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Công Lý, tối 6/9, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Thiện Duy (SN 1986 trú tại thôn Bãi Sậy 1, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu) về hành vi “Giết người".

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 5/9, tại quán bia của gia đình anh Nguyễn Văn C, trong lúc uống bia, Duy và anh N.A.Q cùng anh N.Đ.H (SN 1990 đều là người cùng thôn với Duy) xảy ra mâu thuẫn.

Lê Thiện Duy tại cơ quan công an sau khi ra đầu thú. Ảnh: Báo Công Lý.

Bất ngờ Duy dùng dao bầu tấn công, khiến anh Q và anh H bị thương. Ngay sau sự việc xảy ra, anh H và Q được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh H. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, sau đó tử vong.

Theo báo Thanh Niên, gây án xong, Duy điều khiển xe máy BS 89E1 - 531.12 đi về nhà, vứt con dao gây án trên đường đi. Do lúc đó trong tình trạng say bia, nên Duy không nhớ đã vứt con dao ở đâu.

Sau khi được lực lượng công an vận động, Duy đã đến Công an H.Khoái Châu đầu thú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục đấu tranh làm rõ vụ án.

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