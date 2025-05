Phát hiện gần 500kg chân gà, đuôi lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ ở Nghệ An

Ngày 13/5, Đội Quản lý thị trường số 3 - Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty TNHH xuất nhập khẩu thực phẩm sạch NK, có địa chỉ tại xóm Mai Lộc, phường Hưng Đông, TP Vinh.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 13/5, Đội QLTT số 3, Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, xử lý gần 500kg chân gà, đuôi lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục QLTT Nghệ An về triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” và công tác hậu kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2025; sáng ngày 13/5/2025, Đội QLTT số 3 - Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An phối hợp với lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty TNHH xuất nhập khẩu thực phẩm sạch NK có địa chỉ tại Xóm Mai Lộc, phường Hưng Đông, TP Vinh do ông Trần Ngọc T làm chủ.

Lực lượng chức năng phát hiện 475kg chân gà, đuôi lợn không rõ nguồn gốc tại TP Vinh - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo VOV, qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện công ty đang kinh doanh 350 kg chân gà, 125 kg đuôi lợn đông lạnh. Tại thời điểm kiểm tra, đại diện công ty không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa nêu trên.

Đội QLTT số 3 đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính công ty với số tiền 34 triệu đồng đồng thời tịch thu toàn bộ số hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật, tổng giá trị hàng hóa vi phạm gần 26 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Đội QLTT số 3 tiếp tục bám sát các chỉ đạo của cấp trên, phối hợp có hiệu quả với các cơ quan chức năng, chú trọng kiểm tra, kiểm soát hàng hóa vi phạm ATTP, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Cảnh báo mây dông đang kéo mạnh về trung tâm TP.HCM, mưa ngập đường, cây đổ giờ tan tầm Bản tin cảnh báo lúc 16h chiều nay (13/5), Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên cho biết ảnh mây vệ tinh, ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên khu vực Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-gan-500kg-chan-ga-uoi-lon-khong-ro-nguon-goc-xuat-xu-o-nghe-an-730346.html