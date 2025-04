Đôi vợ chồng 'biến' hơn 4 tấn thịt heo bốc mùi hôi thối thành giò chả bán cho quán ăn

Công an phát hiện thu giữ tại cơ sở của vợ chồng Tiến hơn 4 tấn thịt heo chết đã được xẻ thành phẩm, bị đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, đêm 25/4, Công an tỉnh Đồng Nai, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Tiến, Trần Vũ Lâm (cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) và thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hồ Thanh Diệu cùng về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Đây là các đối tượng liên quan đến vụ thu giữ hơn 4.254kg thịt heo chết thành phẩm đang trong tình trạng bị biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai vừa qua.

Vợ chồng bị can khai hơn 4,2 tấn thịt heo bị biến đổi màu sắc, có mùi hôi thối được chuẩn bị để làm giò chả cung cấp cho các công ty nấu suất ăn công nghiệp, quán ăn ở Đồng Nai và Bình Dương - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ báo Xây dựng, ngày 28/10/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Trạm Thú y huyện Trảng Bom kiểm tra cơ sở mổ heo trái phép của Lê Văn Tiến tại ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Qua kiểm tra, công an phát hiện thu giữ 4.254kg thịt heo chết đã được xẻ thành phẩm đang trong tình trạng bị biến đổi màu sắc, có mùi hôi thối. Đặc biệt số heo này mang mầm bệnh dịch tả heo châu Phi, không đảm bảo chỉ tiêu về an toàn thực phẩm.

Ba đối tượng bị khởi tố - Ảnh: Báo Xây Dựng

Vợ chồng Tiến khai nhận toàn bộ số thịt heo chết, heo dịch bệnh trên được mua của Trần Vũ Lâm và các hộ chăn nuôi khu vực huyện Trảng Bom, nhằm mục đích sử dụng để làm giò chả và cung cấp cho các công ty nấu suất ăn công nghiệp, các cơ sở ăn uống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bình Dương.

