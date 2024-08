Ngoài ra các nạn nhân bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nhờ sự hỗ trợ của người quen, bạn bè và những người làm sầu riêng cùng.

Gần 3h sáng 7/8, ngồi thẫn thờ ở hiên nhà xác, bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, anh Nguyễn Tuấn Khanh (ngụ thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), người quen của nạn nhân H kể: "Trước lúc gặp nạn khoảng 5 phút, tôi với H còn gọi điện với nhau để nói chuyện làm ăn.

Tôi ở Krông Pắk đợi H đi cắt sầu riêng ở Gia Lai về để bàn chuyện hùn vốn mua vườn sầu riêng ở đây. Nhưng anh em chưa kịp gặp mặt nhau thì giờ H không còn nữa".

"Khoảng 20h, tôi và một người bạn nữa đang chờ H về để gặp bàn công việc thì nghe tài xế H. gọi điện báo xe bị tai nạn, nghe vậy anh em tức tốc chạy lên.

Tới nơi, tôi thấy H đang còn nằm trên cabin, C và H đã được đưa ra ngoài. Tôi nhờ anh em cứu hộ kéo H ra, thấy tim, mạch của H đang còn đập nên cố hô hấp để cứu.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng (Ảnh: Báo Giao Thông)

Ngay lập tức, một chiến sĩ công an lấy xe công vụ chở H và C đi viện, chiếc xe chạy "như bay", tôi ngồi sau lên tục hô hấp để mong đưa H kịp tới bệnh viện nhưng khi gần đến nơi thì H trút hơi thở cuối, do vết thương quá nặng", anh Khanh nhớ lại.

Cũng theo anh Khanh, anh em làm nghề sầu riêng mỗi người mỗi nơi, tha phương cầu thực nhưng rủ nhau cùng làm ăn chung nhưng không may gặp cảnh tang thương rất đau xót.

H đã có gia đình nhưng con còn nhỏ, từ Hải Phòng vừa vào Tây Nguyên hơn 1 tháng nay nhưng không may xảy ra chuyện. H đã mất, anh em đã liên hệ người nhà để hỗ trợ đưa thi thể H về quê sau khi pháp y khám nghiệm xong.

Đang ngồi ở khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, người quen của tài xế Lê Huy H kể: "Hai vợ chồng đang đợi tài xế H về để nhận sầu riêng thì nghe gọi báo xe bị tai nạn nên chạy lên hiện trường.

Tới nơi thấy cảnh tượng kinh hoàng, tưởng cả xe không còn ai. Lúc đó, anh em cứu hộ đưa mọi người xuống, tài xế H may mắn chỉ bị thương ở chân còn tỉnh táo nên đưa lên xe bán tải của gia đình đưa đi cấp cứu.

"Chồng tôi chạy xe còn tôi ngồi ở phía sau thùng đỡ anh H. Tài xế H còn tỉnh táo và nói khi chạy đến xe đầu kéo phát hiện dừng bên đường thì định đi lách qua trái để đi nhưng phát hiện xe đi ngược chiều nên dừng lại.

Khi anh H dừng lại còn nói chuyện với anh H (nạn nhân đi cùng xe đã chết) là xe đầu xe đầu kéo bị gì mà đậu giữa đường.

Anh H cũng không nghĩ là xe đầu kéo bị hư, vừa nói dứt lời thì bị xe sau tông, đẩy dính vào xe đầu kéo".

Xe đầu kéo gặp sự cố khiến tai nạn liên hoàn

Theo lời tường trình của tài xế Huỳnh Minh Đ (54 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai), vào lúc 11h trưa 6/8, sau khi xe bốc hơn 33 tấn mủ cao su ở tỉnh Kon Tum thì điều khiển xe đi về TP Bình Dương để giao hàng.

Khi đi đến vị trí trên thì xe bị hỏng, không thể di chuyển nên buộc phải dừng bên đường. Sau khi xe dừng được khoảng vài phút thì xảy ra vụ tai nạn.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động trước đó: Khoảng 20 giờ 15 phút ngày 6-8, ông Huỳnh Minh Đ (54 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển xe đầu kéo BKS: BKS 82H-018.04 kéo theo rơ-moóc BKS 81R- 010.83 lưu thông trên đường tránh Buôn Hồ theo hướng Gia Lai - Đắk Lắk.

Khi xe chạy đến đoạn đường qua xã Ea Drơng, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk thì xảy ra sự cố nên dừng lại trên đường.

Một trong những nạn nhân được đưa đi cấp cứu (Ảnh: Người Lao Động)

Sau khi dừng khoảng 5 phút, xe tải BKS 81C- 239.11 do tài xế Lê Huy H (41 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển, chạy tới dừng lại phía sau xe đầu kéo vì gặp xe ngược chiều nên không thể lái xe sang trái.

Lúc này, xe tải BKS 60H-047.00 do tài xế Phan Xuân Ch. (ngụ tỉnh Lâm Đồng) điều khiển tông vào phía sau xe tải BKS: 81C- 239.11. Cú tông mạnh khiến xe tải BKS: 81C- 239.11 lao tới tông vào phía sau xe đầu kéo.

Hậu quả, tài xế Ch. tử vong tại chỗ, ông Nguyễn Xuân V. (ngụ tỉnh Lâm Đồng, ngồi trên xe 60H-047.00) và anh Phạm Văn H. (ngụ TP Hải Phòng, đi xe 81C- 239.11) tử vong trên đường đến bệnh viện.