Ngày 3/7, Chủ tịch UBND P.Vĩnh Trại (Lạng Sơn) thông tin về người phụ nữ mất tích bí ẩn sau khi lên hướng khu đồi Văn Vỉ, P.Chi Lăng, TP.Lạng Sơn.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, ngày 3/7, ông Lưu Quang Đạo, Chủ tịch UBND P.Vĩnh Trại (TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp với người nhà tìm kiếm tung tích bà Lý Thùy Ninh (46 tuổi) sau khi người này đi khỏi nhà hôm 25/6. Lực lượng chức năng địa phương vào cuộc tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả - Ảnh: Báo Tiền phong Vào lúc 8h ngày 25/6, khi trời mưa to, bà Lý Thùy Ninh (có dáng vóc cao trên 1m6, nặng khoảng 64 kg) rời khỏi nhà ở số 44, Lương Thế Vinh, Phú Lộc 4, P.Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn bằng xe mô tô Airblade màu đỏ biển số 12T1 -53….

Sáng 25/6, bà Ninh rời nhà và mất tích - Ảnh: Báo Tiền phong Khi đi, bà này mặc áo mưa màu xanh, đội mũ bảo hiểm màu hồng, di chuyển hướng miếu Phú Lộc 4 rẽ ra đường Lê Lợi theo đường phố rẽ lên khu đồi Văn Vỉ, P.Chi Lăng, TP.Lạng Sơn. Đến trưa cùng ngày (25/6), trời mưa rất to, nước ngập cao nhiều đoạn trong thành phố. Thời điểm đó, bà Ninh mất tích, gia đình không liên lạc được vì bà không mang theo điện thoại di động.

Theo nguồn tin từ báo Tiền phong, ngay sau khi nhận thông tin, chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm thì phát hiện chiếc xe máy của bà Ninh ở ven đồi Văn Vỉ nhưng đến nay đã 7 ngày vẫn chưa tìm thấy tung tích. Mỗi ngày có khoảng 40 - 50 người lên đồi Văn Vỉ tìm kiếm. Khu vực đồi Văn Vỉ rộng, nhiều khe lạch rất phức tạp - Ảnh: Báo Tiền phong Đây là khu vực đồi Văn Vỉ rất rộng, địa hình phức tạp, cây cối rậm rạp nên gia đình mong muốn có thêm sự giúp sức của các tình nguyện viên và các thiết bị như flycam trong quá trình tìm kiếm. Trước đây, bà Lý Thùy Ninh làm cán bộ văn phòng của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn nhưng đã xin nghỉ việc với lý do thường xuyên mất ngủ, trầm cảm. Bà Ninh có 2 người con, gia đình hòa thuận, yên ấm. Gần đây, bà có tham gia tập Yoga ở TP.Lạng Sơn. Bà Lý Thùy Ninh - Ảnh: Báo Thanh niên

Rủ nhau xuống sông Lô tắm mát, bé 6 tuổi trượt chân xuống sông mất tích Bé C. cùng 2 người chị em họ rủ nhau tắm sông nhưng bé C. đã không may trượt chân và mất tích.

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