Bé C. cùng 2 người chị em họ rủ nhau tắm sông nhưng bé C. đã không may trượt chân và mất tích.

Dẫn theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào ngày 30/6/2023 Cháu Lù Văn C (SN 2017, trú tại Đội 3, thôn Tân Tạo, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) xuống nhà ông Ngoại, tại thôn Lùng Cu, xã Quang Minh chơi. Khoảng 8h30 phút, ngày 30/6, cháu C. cùng 2 chị, em họ ra sông Lô tắm và trượt chân ngã xuống sông. Ngay sau đó, các chị em họ đã báo với gia đình đến ứng cứu nhưng do mưa lớn phía thượng nguồn, nước sông Lô dâng cao và chảy siết nên cháu C. đã mất tích. Bí thư Huyện ủy Bắc Quang có mặt chỉ đạo tìm kiếm, trao tiền hỗ trợ gia đình cháu bé mất tích và lực lượng cứu hộ - Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam Nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn xã Quang Minh đã huy động lực lượng cùng 3 xuồng máy, cùng người thân tiến hành tìm kiếm cháu bé mất tích tại ven sông khu vực hạ nguồn Kiểm tra và chỉ đạo công tác cứu nạn tại hiện trường, ông Hà Việt Hưng - Bí thư Huyện ủy Bắc Quang đề nghị cấp ủy, chính quyền và lực lượng cứu hộ xã Quang Minh tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ để tìm kiếm cháu bé mất tích trong thời gian sớm nhất; tăng cường công tác phối hợp với các xã, các nhà máy thủy điện khu vực hạ lưu sông Lô để mở rộng quy mô tìm kiếm. Ông Hà Việt Hưng cũng đã đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ gia đình cháu C. 5 triệu đồng và lực lượng cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn xã Quang Minh 2 triệu đồng. Theo thông tin từ báo Lao động, liên tiếp thời gian gần đây xảy ra các vụ đuối nước thương tâm ở trẻ nhỏ dù mùa hè chưa tới. Thậm chí, có gia đình 2 con cùng đuối nước thương tâm. Để giảm thiểu tai nạn đuối nước cho trẻ đặc biệt khi mùa hè đang tới gần, là dịp cha mẹ có thể cho trẻ về quê hay đi du lịch, khi trẻ đến môi trường mới, bản tính tò mò, thích khám phá, cha mẹ cần nhắc trẻ không chơi đùa gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch… những nơi tiềm ẩn rủi ro đuối nước.. Không nên để trẻ chơi một mình mà không giám sát, đậy kín các chum vại nước xung quanh nhà, không cho trẻ chơi gần ao hồ, tốt nhất nên dạy cho trẻ tập bơi để tránh những tai nạn không mong muốn. Đuối nước là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong do tai nạn thương tích ở trẻ em - Ảnh: internet Đối với trẻ lớn, cần được giáo dục tại trường học và gia đình về các nguy cơ tai nạn thương tích, cách phòng tránh. Đặc biệt, mỗi người nên tự trang bị những kiến thức, kỹ năng sơ cứu đuối nước để xử trí kịp thời và đúng cách khi gặp tình huống khẩn cấp, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.